ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

BIR.BY. НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЛУЧШИХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ МИНСКА!
Приобретение престижной недвижимости в комфортабельном и благоустроенном районе, где необходимые для счастливой и комфортной жизни объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, — радостное событие в жизни каждог…
Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В …
Сотни метров – это клиентоориентированная компания.
Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента.
Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу.
Коммерческая недви…
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ".
Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений н…