  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

ООО "Агентство недвижимости Особый стиль"

Беларусь, Минск
;
Оставить заявку
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
5 лет 5 месяцев
Языки общения
Языки общения
Русский
Об агентстве

Работаем по всем направлениям и оказываем полный спектр услуг в сфере недвижимости.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:47
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 6 объектов
Квартира 4 комнаты в Гомель, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Гомель
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Этаж 2/9
Просторная уютная квартира в одном из самых перспективных районов города.  Удобный 2-й этаж.…
$95,000
Квартира 5 комнат в Гомель, Беларусь
Квартира 5 комнат
Гомель
Число комнат 5
Площадь 97 м²
Этаж 3/9
Просторная уютная квартира в одном из самых перспективных районов города. Шикарный дизайнер…
$114,190
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск
Число комнат 4
Площадь 127 м²
Этаж 7/10
Продается квартира на 7 этаже в доме клубного типа с расположением комнат на две стороны.   …
$250,000
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Этаж 1/5
Продаётся уютная 2-х комнатная квартира. Первый высокий этаж!  Отличное транспортное сообщен…
$76,500
Дома
Смотреть все 4 объекта
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель
Площадь 93 м²
Уникальный дом в стиле «Фазенда» — Участок 14 соток (8,96 соток в пожизненно наследуемом вла…
$180,000
Дом в Гомель, Беларусь
Дом
Гомель
Площадь 181 м²
Просторный дом в уютном тихом месте одного из самого развитого района города! ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ …
$149,000
Дом в Бобовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Бобовичский сельский Совет
Площадь 173 м²
Прекрасный дачный дом в одном из лучших мест для отдыха! Река в 5 минутах ходьбы с пляжами …
$21,000
Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня
Площадь 154 м²
✾ -  У вас большая семья и нужен большой дом? А может вы хотите жить и работать, невыходя из…
$39,800
Коммерческая недвижимость
Смотреть все 3 объекта
Коммерческое помещение 427 м² в Ветка, Беларусь
Коммерческое помещение 427 м²
Ветка
Площадь 427 м²
Имущественный комплекс, который включает в себя: Здания для обработки древесины общей площад…
$7
Коммерческое помещение 275 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 275 м²
Гомель
Число комнат 5
Площадь 275 м²
Этаж 1/1
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство недвижимости Особый стиль», действующее …
$70,000
НДС
Коммерческое помещение 2 141 м² в Гомель, Беларусь
Коммерческое помещение 2 141 м²
Гомель
Площадь 2 141 м²
Количество этажей 2
Здание многофункциональное! Два этажа общ 2141м., площадь используемых помещений 870,3 м. Ма…
$200,000
НДС
Агентства рядом
ООО «Бир Бай»
Беларусь, Минск
Новостройки 1 Жилая недвижимость 5
BIR.BY. НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКА В ЛУЧШИХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ МИНСКА! Приобретение престижной недвижимости в комфортабельном и благоустроенном районе, где необходимые для счастливой и комфортной жизни объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, — радостное событие в жизни каждог…
Оставить заявку
Альфа-Риэлт
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1
Мы оказываем услуги во всех сегментах рынка недвижимости. В нашей компании работают только профессионалы с большим опытом в данной сфере. Основные принципы нашей работы : ответственность, честность и юридическая безупречность. Недвижимость Беларуси - это основная сфера нашей деятельности. В …
Оставить заявку
Агентство недвижимости "Сотни метров"
Беларусь, Минск
Год основания компании 2021
Жилая недвижимость 49 Коммерческая недвижимость 7 Долгосрочная аренда 1 Земельные участки 2
Сотни метров – это клиентоориентированная компания. Для нас одинаково важно легальность сделок, безопасность расчётов, удобство и комфорт клиента. Мы предоставляем услуги на вторичном и первичном рынке жилья. Квартиры, дома, дачи – помогаем выполнить любую задачу. Коммерческая недви…
Оставить заявку
БизнесХаус
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 6 Коммерческая недвижимость 2
Оставить заявку
Агентство недвижимости «Центральное»
Беларусь, Минск
Жилая недвижимость 3 Коммерческая недвижимость 16 Долгосрочная аренда 7 Земельные участки 6
2013 год — стал годом основания ООО " Агентство недвижимости "ЦЕНТРАЛЬНОЕ". Покупка или продажа недвижимости - важное событие в жизни. Подобрать необходимый объект, который будет подходить под все важные параметры, или найти надёжного покупателя, учитывая увеличение количества предложений н…
Оставить заявку
Назад Оставить заявку
Realting.com
Перейти