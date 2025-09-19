  1. Realting.com
Мезон

Россия, Центральный федеральный округ
Агентство недвижимости
4 года 4 месяца
English, Русский
mezonn.ru/
Наше агентство элитной недвижимости уже более 15 лет оказывает высокопрофессиональные услуги в сфере недвижимости элит-класса. Показателями успешности нашей работы и безупречной репутации являются многочисленные благодарные отзывы наших клиентов, которым мы помогли решить проблемы с приобретением или продажей жилого и коммерческого недвижимого имущества.

Купить элитную недвижимость – значит, не только приобрести квартиру, дом или офис мечты, но и выгодно инвестировать капитал. Квадратные метры из категории «элит» всегда остаются в тренде, независимо от восходящих и нисходящих фаз экономических циклов мировой экономики. Эксперты агентства тщательно отслеживают тенденции рынка элитной недвижимости, а потому любая сделка, совершенная с «МЕЗОН», для наших клиентов априори является выгодной.   

Конгломерат недвижимость
Россия, Северо-Западный федеральный округ
Компания работает на рынках недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также имеет ресурсы и партнеров с регионами России и некоторыми странами зарубежья. Все сотрудники агентства работают в сфере более 5 лет, при этом каждый специалист знает все направления сферы деятельности…
Arcasa Group
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2005
Жилая недвижимость 91 Коммерческая недвижимость 13
Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных к…
Креативное бюро
Россия, Центральный федеральный округ
Год основания компании 2012
Новостройки 3
Компания была образована для подбора и реализации инвестиционных проектов, консалтинга и маркетинговых исследований. Первоначально основная масса клиентов на маркетинговые исследования была органами исполнительной васти или государственными предприятиями. В качестве инвесторов на территории …
Westdream
Россия, городской округ Калининград
Новостройки 22
Продаем квартиры и апартаменты в новых жилых комплексах Калининграда, области и побережья Балтийского моря
ООО "Агентство Алексея Гусева"
Россия, Санкт-Петербург
