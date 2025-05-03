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Ogenusproperty

Турция, Аланья
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2023
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Svenska, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski
Об агентстве

Добро пожаловать в Ogenus Property
На OgenusProperty.com мы специализируемся на предоставлении премиальных решений для недвижимости с учетом ваших потребностей. Независимо от того, ищете ли вы дом своей мечты, инвестиционные возможности или опытное управление недвижимостью, мы предлагаем исключительный сервис, подкрепленный многолетним опытом в отрасли.

Что мы делаем:

  • Жилые и коммерческие объекты: Мы предлагаем широкий спектр недвижимости в престижных местах, тщательно отобранных в соответствии с самыми высокими стандартами.

  • Инвестиции в недвижимость: Имея опыт работы на рынке, мы помогаем вам принимать разумные инвестиционные решения, которые приносят высокую прибыль.

  • Управление недвижимостью: Наша команда гарантирует, что ваши свойства хорошо обслуживаются, прибыльны и беспроблемны.

Почему выбирают Мы:

  • Опытные специалисты с сильным послужным списком на рынке недвижимости

  • Персонализированный сервис, который ставит ваши потребности на первое место

  • Комплексные решения для покупки, продажи и управления недвижимостью

Исследуйте OgenusProperty.com сегодня и позвольте нам помочь вам превратить ваши цели в области недвижимости в реальность.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 14:21
(UTC+2:00, Europe/Stockholm)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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1 агент
Новостройки
Смотреть все 2 новостройки
Резиденция VEGA COZY
Резиденция VEGA COZY
Оба, Турция
Цена по запросу
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Вега Коси в Алании, Район Оба состоит из 2 блоков, 4 этажей и в общей сложности 46 квартир на площади 2,665 м2.Он включает в себя различные типы квартир: 1+1, 2+1 и 3+1 дуплекс и 3+1 садовый дуплекс.Дата начала строительства - 14.05.2023, а дата завершения - 30.11.2025Плоские типы:1 + 1 = 52…
Агентство
Ogenusproperty
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Агентство
Ogenusproperty
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Svenska, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski
Вилла ALANYA
Вилла ALANYA
Аланья, Турция
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Алания БектасПАНОРАМИЧЕСКИЙ ВИД АЛАНИИ5+1 ТРИБЛЕКС ВИЛЛА4 BATHROOMS - 4 WCПриватный пулПриватный садПриватная активностьЧастный паркингЧастный барбекюПолностью заполненныйКАСТЛ И СИА ВИДЕОЦентр Алании 3 км350 м2 VILLA AREA580 м2 Decking AREA
Агентство
Ogenusproperty
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Агентство
Ogenusproperty
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Svenska, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski
Квартиры
Смотреть все 5 объектов
Квартира 3 комнаты в Аланья, Турция
Квартира 3 комнаты
Аланья
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 7/3
ELITE 4 RESIDENCE CIKCILLI SUITABLE FOR RESIDENCE 2+1 / 115 M2 / 3.flode Американская кухня …
$163,592
Квартира 3 спальни в Аланья, Турция
Квартира 3 спальни
Аланья
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 9/4
Алания Центр. В сердце Алании. Самый жестокий проект в городе. 3+1 / 160 М2 / 4. этаж. Полно…
$394,878
Квартира 2 комнаты в Оба, Турция
Квартира 2 комнаты
Оба
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 2/4
Турки / Алания / ОбаСОЛ ГАРДЕН РЕЗИДЕНЦИЯ1+1 / 59 М2 / 2.ФАКАД ПОЛВнешне и внутри бассейнаПу…
$186,157
Студия 2 комнаты в Периволия Ту Трикому, Северный Кипр
Студия 2 комнаты
Периволия Ту Трикому
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 3/8
Один из видов инвестиционных возможностей🌟 эксклюзивный 🌟Добро пожаловать в 7-звездочный оте…
$113,214
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Alaıye Home &Yilmaz Turhan Insaat- была основана в 1987 году и является одной из лучших и надежных Строительных компаний на Аланийском побережье. На протяжении 20 лет компания специализируется на строительстве и реализации жилых домов и комплексов «под ключ» по всей Алании. Наши комплексы от…
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