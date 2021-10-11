  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Best Luxury Properties

Best Luxury Properties

Испания, Avda Europa 2, Urb. Altea Hills, Buzon 225, 03590 Altea (Alicante), Spain (Испания)
Поделиться с помощью:
QR
Best Luxury Properties
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
bestspain.org
Описание

Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших Клиентов: стоимость жилья, климат, природа, близость аэропортов Аликанте и Валенсии, отличные колледжи для детей, хорошее медицинское обслуживание. В нашем офисе, который неизменно все эти годы находится в эксклюзивном жилом комплексе «ALTEA HILLS», у Вас есть возможность приобрести Виллу своей мечты или Земельный участок под строительство частного индивидуального дома в этом же комплексе Альтея Хилз, заказав нашим архитекторам разработку персонального проекта. Мы предлагаем качественный сервис нашим Клиентам, а также исходя из предпочтений, предоставляем широкий выбор недвижимости в различных районах побережья по привлекательным ценам. Наше Агентство работает по следующим направлениям: элитная недвижимость; коммерческая недвижимость; земельные участки различного целевого назначения; жилая недвижимость от застройщика; вторичный рынок жилья; и оказывает полный спектр услуг как при покупке и строительстве жилья, так и при его дальнейшей эксплуатации и аренде.

Услуги

Юридические услуги: Одной из самых важных и ответственных составляющих всех сделок с недвижимостью является их юридическое сопровождение. Для того чтобы избежать всевозможных рисков при проведении операций по купле-продаже, аренде, дарению, наследованию и т.д. следует учитывать множество факторов, знать все тонкости правовой стороны вопроса. Поэтому обращение к компетентным специалистам является обязательным условием успешного проведения сделки. Наша компания предоставляет полный пакет юридического сопровождения по операциям с недвижимостью, грамотно и ответственно подходя ко всем поставленным задачам.

Наши агенты в Испании
Oleg Chubin
Oleg Chubin
126 объектов
Агентства рядом
WTG Spain
1 035 объектов

Купить недвижимость в Испании сегодня стремится множество инвесторов из разных стран мира. И эта тенденция вполне объяснима, ведь Пиренейское Королевство – практически идеальное место и для временного отдыха, и для постоянного проживания, и для сдачи жилья в аренду. Зачастую иностранцев очень привлекает недвижимость в Испании у моря, ведь такие объекты имеют огромный потенциал окупаемости. Курортное жилье всегда приносит немалый доход собственникам, которые успешно сдают его в аренду туристам. А поскольку Испания является самой тёплой страной Европы, количество отдыхающих здесь в течение года измеряется миллионами… Именно поэтому, сделав инвестицию в испанскую недвижимость, Вы не только станете владельцем дома своей мечты на побережье Средиземного моря, но и сможете на этом зарабатывать. Компания «WESTERN TRADE GROUP», является одной из передовых инвестиционных корпораций на европейском рынке недвижимости более 25 лет. Мы искренне надеемся, что покупка недвижимости в Испании станет приятным событием в Вашей жизни, а "WTG Spain" поможет Вам сохранить и приумножить Ваш капитал!

Dream Homes Tenerife
22 объекта

В поисках дома на Тенерифе? Мы сможем воплотить вашу мечту в жизнь! Ищете элитную недвижимость, виллу, небольшой дом или квартиру? У нас есть для вас вариант! Хотите переехать на Тенерифе или уже наслаждаетесь жизнью на острове? Приехали по работе или вам просто захотелось перемен? Мы будем рады оказать вам поддержку! Инвестировали в дом или ищете, кто мог бы о нем позаботиться, пока вы в отъезде? Напишите нам — и мы предложим вам индивидуальное решение, удовлетворяющее все ваши потребности!

Seaview Home
81 объект

SEAVIEW HOME — это риэлторская компания, базирующаяся в Марбелье и специализирующаяся на управлении недвижимостью и аренде жилья. Мы работаем по всему побережью и предлагаем хорошо обслуживаемые загородные дома с собственной кухней, расположенные в самых популярных туристических районах Коста-дель-Соль: Фуэнхирола, Ла-Кала-де-Михас, Эльвирия, Марбелья, Пуэрто-Банус, Нуэва-Андалусия, Сан-Педро и Эстепона. Все объекты недвижимости управляются исключительно нашей компанией от имени владельцев и поддерживаются в идеальном состоянии, чтобы наши гости могли наслаждаться своим отдыхом в лучшем виде. Мы стараемся сделать прибытие наших гостей как можно более комфортным. Мы приветствуем Вас лично в отеле и остаемся на связи (24/7), если вдруг Вам что-нибудь понадобится во время Вашего пребывания или в случае чрезвычайной ситуации. Цель нашей компании — предоставить клиентам профессиональное и персональное обслуживание.

LAYVAK Real Estate Group
17 объектов

Мы искренне заботимся о наших клиентах и ​​поэтому добиваемся успеха. Мы уважаем и поддерживаем наши семейные ТРАДИЦИИ, движимые ИННОВАЦИЯМИ. Мы знаем, как найти лучшую недвижимость и договориться о лучших предложениях. Наша работа - знать последние рыночные условия, правительственные постановления и предстоящие события, чтобы вам не приходилось это делать. Мы приспосабливаемся к текущим тенденциям и обстоятельствам, всегда на шаг впереди.

ALEGRIA REAL ESTATE
1 551 объект

"Alegria" – одно из крупнейших агентств недвижимости в Торревьехе, Аликанте, Бенидорме и других городах Коста-Бланки, а также в Валенсии, на Коста-Калида и Коста-дель-Соль, ведущий застройщик и девелопер на побережье Испании, центр услуг в Испании.

Realting.com
Перейти