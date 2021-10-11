Best Luxury Properties
Агентство недвижимости в Испании «BEST» начало свою работу в сфере риэлторских услуг в далеком 1992 году! Все 26 лет мы продаем недвижимость на побережье Коста Бланка: Хавея – Морайра – Кальпе – Альтея – Албир — Бенидорм – Вилла Хойоса – Сан Хуан – Аликанте. Это оптимальный выбор для наших Клиентов: стоимость жилья, климат, природа, близость аэропортов Аликанте и Валенсии, отличные колледжи для детей, хорошее медицинское обслуживание. В нашем офисе, который неизменно все эти годы находится в эксклюзивном жилом комплексе «ALTEA HILLS», у Вас есть возможность приобрести Виллу своей мечты или Земельный участок под строительство частного индивидуального дома в этом же комплексе Альтея Хилз, заказав нашим архитекторам разработку персонального проекта. Мы предлагаем качественный сервис нашим Клиентам, а также исходя из предпочтений, предоставляем широкий выбор недвижимости в различных районах побережья по привлекательным ценам. Наше Агентство работает по следующим направлениям: элитная недвижимость; коммерческая недвижимость; земельные участки различного целевого назначения; жилая недвижимость от застройщика; вторичный рынок жилья; и оказывает полный спектр услуг как при покупке и строительстве жилья, так и при его дальнейшей эксплуатации и аренде.
Юридические услуги: Одной из самых важных и ответственных составляющих всех сделок с недвижимостью является их юридическое сопровождение. Для того чтобы избежать всевозможных рисков при проведении операций по купле-продаже, аренде, дарению, наследованию и т.д. следует учитывать множество факторов, знать все тонкости правовой стороны вопроса. Поэтому обращение к компетентным специалистам является обязательным условием успешного проведения сделки. Наша компания предоставляет полный пакет юридического сопровождения по операциям с недвижимостью, грамотно и ответственно подходя ко всем поставленным задачам.