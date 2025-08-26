Gallery Real Estate - Галерея недвижимости Таиланд

Об агентстве

Компания «Галерея Недвижимости» — ваш надежный партнер на рынке недвижимости Таиланда. С нами инвестиции становятся безопасными и приятными. Мы успешно работаем на рынке Таиланда более 15 лет. Наша репутация говорит сама за себя: 5 из 10 наших клиентов приходят по рекомендации, 6 из 10 возвращаются к нам

Три офиса - Паттайя - Пхукет - Москва

Ищете недвижимость у моря, новое жилье или объекты для инвестиций? У нас есть всё для русскоязычных инвесторов

Мы знаем каждого застройщика и работаем в интересах клиентов.

•⁠ ⁠Сопровождаем клиента от знакомства до новоселья

•⁠ ⁠Юридические консультации

•⁠ ⁠Более 4000 сделок

•⁠ ⁠Лучшие предложения рынка

•⁠ ⁠Выгодные инвестиции в недвижимость

•⁠ ⁠Новостройки в Паттайе, Пхукете и Бангкоке

•⁠ ⁠Вторичная недвижимость