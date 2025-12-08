DMR Inmobiliaria

Об агентстве

Мы южноамериканская компания по недвижимости, расположенная в Лиме, Перу, которая специализируется на коммерческой и жилой недвижимости. Мы работаем с несколькими перуанскими и иностранными трастовыми фондами, консультируя их по вопросам инвестиций в регионе, тем самым являясь воротами в южноамериканский регион для иностранных инвесторов в недвижимость, предоставляя безопасную платформу, которая позволяет им делать свои инвестиции осознанным образом. Наша кропотливая работа позволяет нам предоставлять клиентам услуги A1, от первоначального анализа рынка до завершения структурированных переговоров по инвестициям в недвижимость.