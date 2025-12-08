  1. Realting.com
DMR Inmobiliaria

Перу, Lurin
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1993
На платформе
4 года 8 месяцев
Языки общения
English, Español
Об агентстве

Мы южноамериканская компания по недвижимости, расположенная в Лиме, Перу, которая специализируется на коммерческой и жилой недвижимости. Мы работаем с несколькими перуанскими и иностранными трастовыми фондами, консультируя их по вопросам инвестиций в регионе, тем самым являясь воротами в южноамериканский регион для иностранных инвесторов в недвижимость, предоставляя безопасную платформу, которая позволяет им делать свои инвестиции осознанным образом. Наша кропотливая работа позволяет нам предоставлять клиентам услуги A1, от первоначального анализа рынка до завершения структурированных переговоров по инвестициям в недвижимость.

Услуги

1. Анализ и исследования рынка.

2. Бухгалтерские, юридические и налоговые консультации в сфере недвижимости.

3. Подготовка инвестиционных портфелей.

4. Оценка недвижимости.

5. Виртуальная реальность в сфере недвижимости.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 22:14
(UTC-5:00, America/Lima)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
Наши агенты в Перу
Fernando Mascaró
Fernando Mascaró
1 объект
