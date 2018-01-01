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Casaibéria Mediação Imobiliária

Португалия, Empresarial do Algarve lote 37, 1º andar, 8400-431 Lagoa, Portugal (Португалия)
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Casaibéria Mediação Imobiliária
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Portugues
Веб-сайт
Веб-сайт
www.casaiberia.com
Описание

Компания Casaiberia занимается продвижением элитной недвижимости в Португалии на международном рынке. Большинство наших клиентов обладают мгновенной покупательной способностью и являются гражданами самых разных стран.

Офисы нашего агентства недвижимости расположены по всему Алгарве, а также в Лиссабоне. Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов, удовлетворяя все их потребности и запросы. Casaiberia располагает широким ассортиментом недвижимости, в том числе эксклюзивной, расположенной как на побережье, так и внутри страны, вблизи гор, на берегу моря, в городских или сельских районах.

В нашей компании вопросами продажи и покупки недвижимости занимается большая команда экспертов и профессионалов, в которую входят нотариусы, юристы, адвокаты, представители банковских учреждений и другие исполнители услуг, с которыми мы поддерживаем соглашения.

Наши штатные сотрудники свободно владеют несколькими языками, что позволяет обеспечить надлежащий уровень коммуникации с иностранными клиентами. Доступность услуг для иностранных клиентов - одно из наших главных достоинств, благодаря которому мы можем помогать клиентам и инвесторам в поисках качественного жилья, постоянного или на время отпуска.

Наши агенты в Португалии
Paulo Lopes
Paulo Lopes
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Агентства рядом
Ideal Homes International
18 объектов

В Ideal Homes Portugal вот уже десять лет мы помогаем приобретать недвижимость в Алгарве, Лиссабоне и Португалии. Мы очень гордимся предоставлением персонализированного сервиса в дружественной атмосфере, и, желая, чтобы ваш опыт общения с нами был максимально приятным, мы прикладываем усилия и тратим время на исследование всех возможных вариантов, чтобы  подобрать недвижимость специально для вас. В Ideal Homes Portugal мы понимаем, что покупка недвижимости, в особенности за границей, может быть непростой задачей. Поэтому мы предлагаем гарантированно качественную недвижимость. Более десяти лет мы лично отбираем каждый объект недвижимости, так что вы можете быть полностью уверены в качестве наших услуг. Вы точно останетесь довольны! Компания Ideal Homes Portugal была основана в 2012 году и быстро превратилась в ведущую компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости в Алгарве. Мы много лет работаем в секторе недвижимости как в Португалии, так и по всему миру, и предоставляем полную поддержку нашим клиентам на протяжении всего процесса совершения сделки. Наша опытная дружная команда, полностью посвящающая себя делу, может проконсультировать вас по всем вопросам, касающимся владения недвижимостью в Португалии. В любой стране, а особенно за границей, очень важно работать с правильными людьми. Благодаря нашим давно установившимся связям с застройщиками, агентами и собственниками жилья в Алгарве, вы можете быть уверены, что Ideal Homes Portugal найдет идеально подходящий вам вариант, будь то инвестиционная недвижимость или ваше будущее место для жизни.

Cascais Real Estate
64 объекта
Компания Cascais Real Estate уже много лет работает на рынке недвижимости Португалии. CRE полностью отвечает потребностям тех, кто хочет жить работать или инвестировать в Португалии. Мы лично отбираем каждый объект недвижимости и предлагаем гарантировано уникальные объекты, так что наши клиенты могут быть полностью уверены в качестве предоставляемых услуг. Наша опытная дружная команда имеет многолетний опыт в сфере инвестирования в недвижимость, и мы используем все наши знания для обслуживания наших клиентов и инвесторов.
MENU Portugal
254 объекта

MENU Portugal — это:

Знание локального рынка недвижимости Португалии и его региональных особенностей; Персонализированный подбор объектов недвижимости для инвестиций; Квалифицированный подход к анализу инвестиционной привлекательности объектов; Многолетний опыт работы в Португалии с иностранными покупателями; Эксклюзивный список объектов недвижимости и инвестиционных возможностей, не представленных на открытом рынке.
Golden visa properties
365 объектов

Золотая Visa Properties является одним из ведущих агентов по недвижимости в Португалии, базирующихся в Алгарве, а также представительствах в районе Лиссабона и Порт. Мы проводим сделки по некоторыми из самых эксклюзивных объектов недвижимости в Португалии и на международном рынке.

Золотые Visa Properties зарегистрирована у португальских властей в качестве лицензированного агента, отвечающего стандартам, дополненного многонациональной динамикой команды, которая свободно говорит на английском, немецком, французском, голландском и португальском языках среди других.

 

Golden Visa Properties специализируется на недвижимости, которая даёт доступ к Golden Visa и имеет хорошую коллекцию недвижимости, которая будет ранжировать заявителя для применения Golden Visa Португалии.

LOVE Real Estate
25 объектов

Продажа или покупка дома — это гораздо больше, чем рекомендация цены, привлечение покупателей или демонстрация недвижимости. Это сложный, эмоционально заряженный процесс. Именно в нашем доме мы отражаем прошлое, живем настоящим и строим будущее.

Осознание жесткого набора принципов, ценностей и руководящих принципов позволяет нам привлекать внимание тех, кто ищет дом своей мечты с превосходным качеством.

Это процесс большой личной и бюрократической сложности, когда мы работаем с соответствующей близостью к каждому клиенту, повышая ценность процесса недвижимости.

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