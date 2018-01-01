Casaibéria Mediação Imobiliária
Компания Casaiberia занимается продвижением элитной недвижимости в Португалии на международном рынке. Большинство наших клиентов обладают мгновенной покупательной способностью и являются гражданами самых разных стран.
Офисы нашего агентства недвижимости расположены по всему Алгарве, а также в Лиссабоне. Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания клиентов, удовлетворяя все их потребности и запросы. Casaiberia располагает широким ассортиментом недвижимости, в том числе эксклюзивной, расположенной как на побережье, так и внутри страны, вблизи гор, на берегу моря, в городских или сельских районах.
В нашей компании вопросами продажи и покупки недвижимости занимается большая команда экспертов и профессионалов, в которую входят нотариусы, юристы, адвокаты, представители банковских учреждений и другие исполнители услуг, с которыми мы поддерживаем соглашения.
Наши штатные сотрудники свободно владеют несколькими языками, что позволяет обеспечить надлежащий уровень коммуникации с иностранными клиентами. Доступность услуг для иностранных клиентов - одно из наших главных достоинств, благодаря которому мы можем помогать клиентам и инвесторам в поисках качественного жилья, постоянного или на время отпуска.