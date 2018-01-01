Описание

С 2018 года мы являемся свидетелями и непосредственными участниками развития рынка недвижимости в Таиланде и готовы поделиться с Вами нашим опытом и знаниями.

Основным направлением работы Bereza property Co.,LTD является аренда и продажа апартаментов и вилл в Паттайе и на острове Пхукет. Мы сотрудничаем с ключевыми девелоперами, которые строят проекты resort, бизнес и премиум-класса.