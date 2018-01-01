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Bereza property Co., LTD

Таиланд, 128/66 Moo 5, Ratsada Sub-district, Muang Phuket District, Phuket Province 83000
;
Bereza property Co., LTD
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
bereza-property.com
Описание

С 2018 года мы являемся свидетелями и непосредственными участниками развития рынка недвижимости в Таиланде и готовы поделиться с Вами нашим опытом и знаниями.

Основным направлением работы Bereza property Co.,LTD является аренда и продажа апартаментов и вилл в Паттайе и на острове Пхукет. Мы сотрудничаем с ключевыми девелоперами, которые строят проекты resort, бизнес и премиум-класса.

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