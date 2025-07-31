  1. Realting.com
  2. Emiraty Arabskie
  3. Kompleks mieszkalny Magnolia

Kompleks mieszkalny Magnolia

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$340,400
;
4
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33022
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    Dubai Internet City (~ 700 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    7

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Winda

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Magnolia jest stylowy nowoczesny hotel w samym sercu Internet City z rozrywką i komfortem dla każdego formatu pobytu!

Magnolia to nowoczesny, piętrowy hotel z Palladium Development, położony w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju - Dubai Internet City.

Żywność i usługi
Na terytorium znajduje się restauracja oferująca różnorodne dania kuchni międzynarodowej i regionalnej. Atmosfera restauracji jest zrelaksowana i przyjemna, co sprawia, że nadaje się zarówno na spotkania biznesowe, jak i na spokojne obiady lub śniadania przed zajętym dniem.

Serwis w Magnolii podkreśla przyjazność, dbałość o szczegóły i tradycyjną gościnność segmentu gościnności w Dubaju.

Rozrywka i rozrywka
Hotel oferuje doskonałe możliwości rekreacji i rozrywki:

- plac zabaw dla basenów,
- kręgle,
Miejsca, które są idealne dla grup przyjaciół, rodzinne noce lub nieformalnych interakcji z kolegami.

Strefy te tworzą atmosferę tętniącej życiem, społecznie zorientowanej przestrzeni, co sprawia, że hotel jest atrakcyjny dla różnych kategorii gości.

Lokalizacja i dostępność transportu
Dubai Internet City zapewnia gościom Magnolia łatwy dostęp do kluczowych lokalizacji Dubaju:

- bliskość klastrów biznesowych Media City i Wiedzy,
Kilka minut do plaż JBR i Palm Jumeirah,
Szybki dostęp do centrum handlowego Emiratów
- wygodne połączenie z głównymi autostradami miasta.

Lokalizacja sprawia, że hotel jest idealnym wyborem dla tych, którzy podróżują w interesach, przyjeżdżają na wakacje lub szukają komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w pobliżu głównych atrakcji miasta.

Magnolia to połączenie niedrogiego komfortu, nowoczesnych udogodnień i doskonałą lokalizację w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju obszarów.

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy The Hillgate
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$345,554
Zespół mieszkaniowy One River Point
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$808,172
Apartamentowiec Apartamenty Sygnowane przez Chelsea FC w Dubai Maritime City
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$669,875
Zespół mieszkaniowy New South Living Luxury Residence with swimming pools and a green area close to the airport, Dubai South, Dubai, UAE
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$298,721
Zespół mieszkaniowy The Haven A
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$167,527
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Magnolia
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$340,400
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Zespół mieszkaniowy Mushrif Village — gated residence by Select Group with swimming pools, gardens and a club in Mirdif, Dubai
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$750,529
Oferujemy przestronne i jasne hiszpanskie wille z tarasami, garażami i miejscami parkingowymi.W rezydencji znajdują się baseny, place zabaw dla dzieci, boiska do koszykówki, ścieżki spacerowe, siłownia, ogrody krajobrazowe, klub, supermarket, ochrona wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Zespół mieszkaniowy Peace Lagoons
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$210,934
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 17
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Zespół mieszkaniowy Helvetia Residences
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,301
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Apartamenty w prestiżowym kompleksie mieszkaniowym Helvetia Residences w Jumeirah Village Circle (JVC)! Wysoka rentowność wynajmu już od 10%! Udostępnimy katalog inwestorski! Kuchnia w pełni umeblowana! Termin realizacji - 1m2. 2026 Udogodnienia: siłownia na dachu, kort do padla, ścieżka d…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Emiraty Arabskie
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
31.07.2025
Jak sprzedać mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: przewodnik krok po kroku dla osób fizycznych
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
20.06.2025
Inwestycje w nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich: 5 obiecujących nowych inwestycji w całym kraju
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
13.01.2025
Kup mieszkanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich z meblami: przegląd obiektów od 130 tys. euro do 2,4 mln euro.
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
24.12.2024
Rynek mieszkaniowy w Dubaju w dalszym ciągu odnotowuje rekordowe tempo wzrostu. Analityka od REALTING
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
18.12.2024
Kredyt hipoteczny w Dubaju dla nierezydentów. Jak kupić nieruchomość na kredyt
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
17.10.2024
Dziedziczenie majątku i nieruchomości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
01.10.2024
Program emerytalny w Dubaju. Jak uzyskać wizę emerytalną do Dubaju
Wyświetlić wszystkie publikacje