Kompleks mieszkalny Magnolia

Magnolia jest stylowy nowoczesny hotel w samym sercu Internet City z rozrywką i komfortem dla każdego formatu pobytu!



Magnolia to nowoczesny, piętrowy hotel z Palladium Development, położony w jednym z najbardziej dynamicznych obszarów Dubaju - Dubai Internet City.



Żywność i usługi

Na terytorium znajduje się restauracja oferująca różnorodne dania kuchni międzynarodowej i regionalnej. Atmosfera restauracji jest zrelaksowana i przyjemna, co sprawia, że nadaje się zarówno na spotkania biznesowe, jak i na spokojne obiady lub śniadania przed zajętym dniem.



Serwis w Magnolii podkreśla przyjazność, dbałość o szczegóły i tradycyjną gościnność segmentu gościnności w Dubaju.



Rozrywka i rozrywka

Hotel oferuje doskonałe możliwości rekreacji i rozrywki:



- plac zabaw dla basenów,

- kręgle,

Miejsca, które są idealne dla grup przyjaciół, rodzinne noce lub nieformalnych interakcji z kolegami.



Strefy te tworzą atmosferę tętniącej życiem, społecznie zorientowanej przestrzeni, co sprawia, że hotel jest atrakcyjny dla różnych kategorii gości.



Lokalizacja i dostępność transportu

Dubai Internet City zapewnia gościom Magnolia łatwy dostęp do kluczowych lokalizacji Dubaju:



- bliskość klastrów biznesowych Media City i Wiedzy,

Kilka minut do plaż JBR i Palm Jumeirah,

Szybki dostęp do centrum handlowego Emiratów

- wygodne połączenie z głównymi autostradami miasta.



Lokalizacja sprawia, że hotel jest idealnym wyborem dla tych, którzy podróżują w interesach, przyjeżdżają na wakacje lub szukają komfortowe i niedrogie zakwaterowanie w pobliżu głównych atrakcji miasta.



Magnolia to połączenie niedrogiego komfortu, nowoczesnych udogodnień i doskonałą lokalizację w jednym z najbardziej wysuniętych po Dubaju obszarów.