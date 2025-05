Kompleks mieszkalny Landmark project Seaside with beaches, hotels and golf courses, Dubai Islands area, Dubai, UAE

Wybrzeże to jeden z największych projektów w Dubaju. Wybrzeże to kompleks mieszkalny, który oferuje doskonałe połączenie nowoczesnego komfortu i spokojnego życia. Każda rezydencja jest wyposażona w okna panoramiczne i przestronne balkony z widokiem na morze. Apartamenty są wyposażone w nowoczesne urządzenia hydrauliczne i gospodarstwa domowego. Wnętrza apartamentów w żaden sposób nie są gorsze od tych z pięciogwiazdkowego kurortu. Apartamenty z 1-3 sypialnie są dostępne na zakup. Seaside by Prestige Jeden z nich oferuje szereg najwyższej klasy udogodnienia do życia na plaży, w tym parking i ładowania pojazdów elektrycznych, przestronne lobby, baseny, mini golf, inteligentna technologia domu i wiele innych.

Sztuczny archipelag Dubaju obejmuje 5 wysp, łącznej powierzchni, która wynosi 17 km2, a ich linia brzegowa rozciąga się aż na 50 kilometrów. Istnieje ponad 80 hoteli i kurortów, ponad 20 km dziewiczych plaż, 9 marin, 2 pola golfowe, parki rozrywki, ośrodki sportów wodnych i kluby plażowe.

System inteligentnego domu;

Stacja ładowania samochodów elektrycznych;

Pula;

Basen dla dzieci;

plac zabaw dla dzieci;

Mini golf;

obszar grillowania;

Siłownia;

kino zewnętrzne;

Turnkey wykończenie mieszkań;

Apartamenty są wyposażone w urządzenia gospodarstwa domowego.

Wyposażenie i wyposażenie w domuKorzyści

Instalacje (65 / 35):

65% - przy rezerwacji i w trakcie budowy;

35% - po zakończeniu projektu w czwartym kwartale 2026 r.

Dubai Islands Mall - 1 minuta;

Dubai Islands Beach - 6 minut;

Dubai Island Marina - 7 minut;

Dubai Mall - 15 minut;

Dubai International Lotnisko - 18 minut;

Burj Khalifa - 20 minut;

Centrum Dubaju - 20 minut.

Lokalizacja i pobliska infrastruktura