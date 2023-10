New high-rise residence 330 Riverside Crescent close to the international airport and the city center, Nad Al Sheba 1, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €605,261

Kompleks mieszkaniowy składa się z apartamentów typu studio i apartamentów z 1 – 2 sypialniami o powierzchni od 52 m ² do 139 m ². Parter kompleksu obejmuje recepcję, kawiarnię, stację roboczą, czytelnię, salon, parking dla rowerów i serwis serwis serwisowy, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i wejście dla parkingów dla mieszkańców, dostęp do odkrytego parku rozrywki i strefy koszykówki. Następny poziom oferuje salę arkadową, miejsce do gry w tenisa stołowego, studio fitness na świeżym powietrzu i wewnątrz, taras do jogi, prysznic parowy i saunę, szatnie, ogród z częścią wypoczynkową. Na dachu znajduje się basen i leżaki, prysznic na zewnątrz, szatnie, część wypoczynkowa i taras widokowy, kuchnia i miejsce do grillowania. Wyposażenie i wyposażenie w domu Dwupanelowe przyciemniane szkło, szklane balustrady na balkonach z drewnianą podłogą z porcelany, centralne schody z oknami na światło dzienne, pokoje na śmieci z centrami recyklingu na każdym piętrze i oświetlenie LED. Zalety Kupujący może uzyskać zezwolenie na pobyt w Dubaju na inwestycje w nieruchomości w wysokości $ 205 000. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rozkwitająca dzielnica, która inspiruje życie, komfort i wygodę w każdym zakątku, Mohammed Bin Rashid City to piękna społeczność na nabrzeżu o powierzchni 8 milionów stóp kwadratowych, bujne i bogate krajobrazy. Dzięki rozległym terenom zieleni, światowej klasy udogodnieniom oraz w pełni zintegrowanej społeczności z obiektami rekreacyjnymi, szkołami i parkami, ta tętniąca życiem społeczność jest idealnym domem. Kompleks znajduje się w pobliżu jednych z najbardziej znanych zabytków miasta i zapierających dech w piersiach miejsc. Ścieżki dla pieszych, park, tor rowerowy i przystanek autobusowy bezpośrednio przylegają do budynku. Odległość do kanału i przyszłej stacji metra. Bliski dostęp do centrum miasta, rezerwatu przyrody, centrów handlowych itp. Szkoły międzynarodowe — 4 minuty jazdy samochodem Centrum handlowe Meydan i tor wyścigowy — 10 minut jazdy samochodem Śródmieście, Burj Khalifa i Dubai Opera — 12 minut jazdy samochodem Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju — 17 minut jazdy samochodem Klub golfowy Emirates i Palm Jumeirah — 20 minut jazdy samochodem Międzynarodowy port lotniczy Al Maktoum — 30 minut jazdy samochodem