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Nowe mieszkania w Sultangazi, Turcja

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Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
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Apartamentowiec Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turcja
od
$312,000
Stara Tem Sultangazi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w europejskiej części Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 23 500 m² i składa się z 7 budynków mieszkalnych, z których każdy liczy 13 pięter. Projekt oferuje apartamenty o powierzchni od 68 do 204 m², dzięki czemu jest do…
Agencja
Binaa Investment
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Apartamentowiec V Yeşilada
Apartamentowiec V Yeşilada
Apartamentowiec V Yeşilada
Apartamentowiec V Yeşilada
Apartamentowiec V Yeşilada
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Apartamentowiec V Yeşilada
Sultangazi, Turcja
od
$443,717
V Yeşilada to luksusowy kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy Sultangazi w Stambule. Inwestycja zajmuje powierzchnię 151 390,85 m², z czego 75% stanowią rozległe tereny zielone i starannie zaprojektowane ogrody. Projekt został zrealizowany przez İsra Holding i obejmuje zarówno nowoczesn…
Agencja
Binaa Investment
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
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