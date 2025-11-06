Mieszkanie w nowym budynku Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w europejskiej części Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 23 500 m² i składa się z 7 budynków mieszkalnych, z których każdy liczy 13 pięter. Projekt oferuje apartamenty o powierzchni od 68 do 204 m², dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących komfortu, przestrzeni i nowoczesnego stylu życia.

Stara Tem Sultangazi wyróżnia się strategiczną lokalizacją tuż przy autostradzie TEM, zapewniającej szybki dojazd do różnych części Stambułu. Kompleks oferuje bogatą infrastrukturę, obejmującą kryty basen, siłownię, tradycyjny hammam, saunę, rozległe tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci. Wszystkie te udogodnienia podnoszą komfort życia i sprawiają, że inwestycja jest atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Cechy projektu Stara Tem Sultangazi