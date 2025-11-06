Mieszkanie w nowym budynku Stara Tem Sultangazi

Stara Tem Sultangazi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w europejskiej części Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 23 500 m² i składa się z 7 budynków mieszkalnych, z których każdy liczy 13 pięter. Projekt oferuje apartamenty o powierzchni od 68 do 204 m², dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących komfortu, przestrzeni i nowoczesnego stylu życia.
Stara Tem Sultangazi wyróżnia się strategiczną lokalizacją tuż przy autostradzie TEM, zapewniającej szybki dojazd do różnych części Stambułu. Kompleks oferuje bogatą infrastrukturę, obejmującą kryty basen, siłownię, tradycyjny hammam, saunę, rozległe tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci. Wszystkie te udogodnienia podnoszą komfort życia i sprawiają, że inwestycja jest atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.
Cechy projektu Stara Tem Sultangazi
Strategiczna lokalizacja – bliskość autostrady TEM zapewnia łatwy dostęp do różnych części Stambułu.
Nowoczesna architektura – wysokiej jakości elewacje i komfortowe środowisko mieszkalne.
Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – kryty basen, siłownia, turecki hammam, sauna oraz łaźnia parowa.
Rozległe tereny zielone – ogrody i place zabaw tworzą idealne warunki dla rodzin z dziećmi.
Parking podziemny – zapewnia wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców.
Zaawansowany system bezpieczeństwa – monitoring (CCTV) oraz całodobowa ochrona.
Obiekty sportowe – kort tenisowy i boisko do koszykówki wspierające aktywny styl życia.
Lokale handlowe na terenie osiedla – sklepy i usługi dostępne na miejscu, ułatwiające codzienne życie.
Bliskość najważniejszych udogodnień – centra handlowe, szkoły i szpitale znajdują się w pobliżu.
Wysoki potencjał inwestycyjny – atrakcyjna lokalizacja i rozbudowana infrastruktura czynią projekt doskonałym wyborem dla inwestorów.