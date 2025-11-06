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Mieszkanie w nowym budynku Stara Tem Sultangazi

Sultangazi, Turcja
od
$312,000
;
11
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ID: 38883
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 24.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Sultangazi

O kompleksie

Stara Tem Sultangazi to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w europejskiej części Stambułu. Inwestycja zajmuje powierzchnię 23 500 m² i składa się z 7 budynków mieszkalnych, z których każdy liczy 13 pięter. Projekt oferuje apartamenty o powierzchni od 68 do 204 m², dzięki czemu jest doskonałym wyborem dla rodzin poszukujących komfortu, przestrzeni i nowoczesnego stylu życia.

Stara Tem Sultangazi wyróżnia się strategiczną lokalizacją tuż przy autostradzie TEM, zapewniającej szybki dojazd do różnych części Stambułu. Kompleks oferuje bogatą infrastrukturę, obejmującą kryty basen, siłownię, tradycyjny hammam, saunę, rozległe tereny zielone oraz place zabaw dla dzieci. Wszystkie te udogodnienia podnoszą komfort życia i sprawiają, że inwestycja jest atrakcyjna zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów.

Cechy projektu Stara Tem Sultangazi

  • Strategiczna lokalizacja – bliskość autostrady TEM zapewnia łatwy dostęp do różnych części Stambułu.

  • Nowoczesna architektura – wysokiej jakości elewacje i komfortowe środowisko mieszkalne.

  • Kompleksowa infrastruktura rekreacyjna – kryty basen, siłownia, turecki hammam, sauna oraz łaźnia parowa.

  • Rozległe tereny zielone – ogrody i place zabaw tworzą idealne warunki dla rodzin z dziećmi.

  • Parking podziemny – zapewnia wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców.

  • Zaawansowany system bezpieczeństwa – monitoring (CCTV) oraz całodobowa ochrona.

  • Obiekty sportowe – kort tenisowy i boisko do koszykówki wspierające aktywny styl życia.

  • Lokale handlowe na terenie osiedla – sklepy i usługi dostępne na miejscu, ułatwiające codzienne życie.

  • Bliskość najważniejszych udogodnień – centra handlowe, szkoły i szpitale znajdują się w pobliżu.

  • Wysoki potencjał inwestycyjny – atrakcyjna lokalizacja i rozbudowana infrastruktura czynią projekt doskonałym wyborem dla inwestorów.

Charakterystyka obiektu

Szczegóły wnętrza

Ogrzewanie:

  • Ogrzewanie indywidualne

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty
  • Winda

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Nadanie obywatelstwa
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Sultangazi, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Transport

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Mieszkanie w nowym budynku Stara Tem Sultangazi
Sultangazi, Turcja
od
$312,000
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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