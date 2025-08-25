  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Beylikduzu
  4. Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł

Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł

Beylikduzu, Turcja
od
$251,927
;
30
Zostawić wniosek
ID: 27785
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Turcja
  • Region / Państwo
    Marmara Region
  • Miasteczko
    Beylikduzu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Przestronne Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Mariny w Beylikdüzü, Stambuł

Przestronne apartamenty znajdują się w dzielnicy Kavaklı w Beylikdüzü, Stambuł. Beylikdüzü zyskuje na wartości każdego dnia dzięki nowym projektom, nowo wybudowanej marinie oraz centrom handlowym. Region ten reprezentuje nowoczesną, zaplanowaną stronę urbanizacji Stambułu.

Apartamenty na sprzedaż w Beylikdüzü znajdują się w odległości spaceru od codziennych udogodnień. Dzielnica ta znajduje się 900 m od Centrum Kultury Özgecan Aslan, 1 km od Międzynarodowego Szpitala, 1,4 km od West Istanbul Marina, 1,7 km od portu Ambarlı, 2,8 km od Birinci International Hospital, 3,5 km od Beykent Okyanus College, 6,2 km od centrum handlowego Marmara Park, 7,5 km od centrum handlowego Torium oraz 49 km od lotniska w Stambule.

Projekt w stylu poziomym składa się z 4 bloków i 56 apartamentów. Budowa odbywa się na działce o powierzchni 5000 m². Projekt obejmuje altany, duże ogrody z drzewami owocowymi, basen wewnętrzny i zewnętrzny, łaźnię parową, siłownię, plac zabaw, kawiarnie, wewnętrzny parking, całodobową ochronę oraz monitoring.

Luksusowe apartamenty składają się z salonu, sypialni, kuchni, łazienki i balkonu. Liczba pokoi, rodzaj kuchni oraz opcje z łazienką en-suite różnią się w zależności od typu apartamentu. Apartamenty wyposażone są w stalowe drzwi zewnętrzne, szafki kuchenne, wbudowane sprzęty AGD, podłogi laminowane i ceramiczne, kabiny prysznicowe, okna i drzwi balkonowe PVC.


IST-01644

Lokalizacja na mapie

Beylikduzu, Turcja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty nad Morzem z Panoramicznym Widokiem na Morze w Mersin
Erdemli, Turcja
od
$153,040
Dzielnica mieszkaniowa Beautiful centric Apartment with large pool close to the beach
Mahmutlar, Turcja
od
$133,466
Zespół mieszkaniowy PREMIUM CLASS project in the center of Istanbul.
Besiktas, Turcja
od
$420,000
Dzielnica mieszkaniowa Two Bedroom Full furnished Apartment in Alanya
Oba, Turcja
od
$128,128
Apartamentowiec Przestronne Apartamenty z Widokiem na Morze w Stambule Zeytinburnu
Zeytinburnu, Turcja
od
$1,67M
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Przestronne Apartamenty 1,4 km od Przystani w Beylikdüzü Stambuł
Beylikduzu, Turcja
od
$251,927
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Pokaż wszystko Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Apartamentowiec Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Morze w Tece, Mersin
Mezitli, Turcja
od
$93,001
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 15
Nowe Apartamenty z Unikalnym Widokiem na Morze, Zaledwie 200 m od Plaży w Tece, Mersin Apartamenty na sprzedaż w Mersin znajdują się w Tece, tylko 200 m od plaży, w stylowym kompleksie mieszkaniowym składającym się z dwóch bloków. Znany jako perła Morza Śródziemnego, Mersin stał się w ostatn…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Dzielnica mieszkaniowa Exclusive project in the very center of Alanya
Alanya, Turcja
od
$298,964
Projekt będzie zlokalizowany na powierzchni 1.180 m ². Kompleks będzie się składał z 1 czteropiętrowego bloku i 32 luksusowych apartamentów. 1 + 1 2 + 1 dupleks 3 + 1 dupleks Odkryty basen z podgrzewaną wodą Siłownia Jacuzzi Sauna Bilard Pokój zabaw Rozpoczęcie budowy: Listopad 2022 Data zak…
Agencja
Basic Apartment Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Zespół mieszkaniowy Unique Project
Catalca Mahallesi, Turcja
od
$385,029
Rok realizacji 2024
2 obiekty nieruchomości 2
- Poddanie 2024 -Apartamenty 3 + 1 i 4 + 1 -134 luksusowe apartamenty i wille na terenie o powierzchni 15000 m2 -GYM, Sauna, basen, ścieżki spacerowe, boisko do siatkówki i koszykówki, place zabaw, basen dla dzieci Architektura krajobrazu w całym kompleksie mieszkaniowym Zamknięty parki…
Agencja
Startkey Vizyon Gayrimenkul
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Turcja
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
25.08.2025
Kupno domu w Turcji 2025: Przegląd rynku i ceny według regionu
Wyświetlić wszystkie publikacje