Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mieszkania
  4. Dom
  5. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Tajlandia

;
Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Phuket
2024
Pokaż więcej
167 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Premium Premium
Dom 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom z 3 sypialniami w Talanga w super cenie - 4.75 mln baht!Na sprzedaż nowoczes…
$147,395
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
TOP TOP
Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 214 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie nowej, jednopoziomowej willi w nowoczesnym stylu tropikalnym - harmonijne połąc…
$594,450
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 462 m²
Liczba kondygnacji 2
Doświadcz uosobienia elegancji i komfortu w tej luksusowej dwupiętrowej willi o powierzchni …
$884,114
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA - Bang Tao / Cherng TalayUkończył 3- Sypialnia nowoczesny basen Villa - w pełni umeblo…
$913,148
VAT
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż jest nowoczesny dom w kompleksie falistym z rozwiniętą infrastrukturą w jednym z…
$477,440
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Fully furnished modern villa for sale in a private gated community. Excellent location in a …
$487,700
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Sakhu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
O projekcie: To kolekcja 10 dwupiętrowych willi na zachodnim zboczu wzgórza, otoczona parkie…
$2,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA 18Zakończono 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Gotowy do poruszania sięISTNIEJE WYŁ…
$1,17M
VAT
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
🏡 Luksusowy basen Villa w Prestiżowej Layan Hills Estate - Super widoki & Premier Lokalizacj…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 042 m²
Liczba kondygnacji 1
Kolekcja Private Hillside Villa w Layan, PhuketUsytuowany wśród bujnych stojących wzgórz w o…
$2,71M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Luksusowy, w pełni umeblowany, nowoczesny dwupiętrowy willa z pięknym basenem i dogodną loka…
$475,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
SIBOTANICA FORESTA - LUKSURY POOL VILLAUkończone 4-Sypialnia Premium VillaNależy do najbogat…
$1,35M
VAT
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny 3 sypialnie willa z prywatnym basenem w kompleksie butikowym zaledwie 8 domów - m…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 355 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa przestronna willa z 3 sypialniami z prywatnym basenem w cichej i spokojnej okolicy…
$988,912
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 356 m²
Liczba kondygnacji 2
Masz czas, aby zapisać się na nowy projekt na etapie prefabrykatu w najniższej cenie!Nowocze…
$482,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec w Ban Bang Thao, Tajlandia
Szeregowiec
Ban Bang Thao, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$341,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom znajduje się w strzeżonej, strzeżonej społeczności od jednego z największych i najbardzi…
$182,505
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom wolnostojący 4 pokoi w Krabi, Tajlandia
Dom wolnostojący 4 pokoi
Krabi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 311 m²
Liczba kondygnacji 1
Marzenie o miejscu, gdzie poranek zaczyna się od górskich krajobrazów i ciszy? Willa jest tw…
$570,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Przedstawiamy Państwu nowoczesną luksusową willę z tajskimi notatkami w stylu balijskim, zna…
$595,448
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Phuket, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Phuket, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest dwupiętrowy dom w stylu Modern Classic od najlepszego dewelopera wyspy Sans…
$788,690
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
WILLA 22Zakończono 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Gotowy do poruszania sięISTNIEJE WYŁ…
$1,11M
VAT
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż piękna willa z projektantem remont powierzchni 285 m2 Willa znajduje się w dosko…
$769,247
Zostaw prośbę
Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna dwupoziomowa willa w nowym kompleksie. Doskonałe połączenie komfortu …
$399,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny dom po renowacji, położony w strzeżonej społeczności w okolicy Ko Kaeo. Przeprow…
$211,265
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Dom 4 pokoi w Phuket, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 299 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesny dwupiętrowy dom w nowej, strzeżonej społeczności z rozwiniętą infrastrukturą. Wyg…
$515,951
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Szeregowiec 4 pokoi w Si Sunthon, Tajlandia
Szeregowiec 4 pokoi
Si Sunthon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowy projekt: 124; Przedsprzedaż!Stylowa dwupiętrowa kamienica w dzielnicy Bang Tao. Jest to…
$277,705
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
UndersunEstate
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
SIBOTANICA FORESTA - LUKSURY POOL VILLAUkończone 4-Sypialnia Premium VillaNależy do najbogat…
$1,38M
VAT
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Zenithy Pool Villa Budapeszt 124; Odnowienie możliwościTo jest to samo.✨ Zakończył 2- Stor…
$691,354
VAT
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 988 m²
Liczba kondygnacji 1
Oferujemy na zakup designerskiej willi w prestiżowej dzielnicy Bang Tao / Laguna, stworzonej…
$1,93M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Tajlandia.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się