Domy na sprzedaż w Thep Krasatti, Tajlandia

Thalang
237
268 obiektów total found
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 570 m²
Odkryj niezrównane tropikalne życie w tej wyśmienitej 4-sypialni, 6-łazienka luksusowy basen…
$1,81M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 556 m²
LAY22774 Ta nowo ukończona willa z 5 sypialniami w Layan oferuje hojną przestrzeń wewnątrz …
$2,51M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Tri Vananda to typowa wspólnota wellness i mieszkaniowa w Central Phuket, której celem jest …
$1,68M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 381 m²
Hotel Serene Villas położony jest w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów mieszkalny…
$966,890
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 548 m²
Doskonały projekt 124; Pierwsza lokalizacja 124; Zaufany programista Doświadczenie tropikaln…
$1,20M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Położony w ekskluzywnej Botanica Foresta (Faza 10) w Thep Krasatti, Thalang, ten markowy now…
$1,49M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 358 m²
Mouana Serenity Cherng Talay jest prywatną posiadłością z 20 piętrowych luksusowych willi ba…
$859,599
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
Położony w prestiżowej Botanica Foresta (Faza 10) w Thep Krasatti, Thalang, ten elegancki 4-…
$1,33M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Wyjątkowa wartość 124; Brand New 4- Bedroom Villa in Foresta Estate, Pru JampaOffered at THB…
$1,28M
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Przestronne nowej willi z prywatnym basenem na sprzedaż. Doskonałe połączenie dużej przestrz…
$235,627
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 532 m²
Zaledwie 10 minut od plaży Layan, ta willa jest nowo ukończona 3-pokojowa willa basen przezn…
$1,23M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 413 m²
Mouana Serenity Cherng Talay jest prywatną posiadłością z 20 piętrowych luksusowych willi ba…
$1,04M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 473 m²
Anchan Mountain Breeze to ekskluzywna willa w spokojnej miejscowości Thep Krasattri, Phuket.…
$1,02M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 381 m²
Odkryj wille Serene, prestiżową kolekcję luksusowych rezydencji w sercu Cherng Talay, jednej…
$935,700
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 433 m²
Excellent Tropical Living in One of Phuket 's Best Prestivious Estates Ta nowa, markowa will…
$1,12M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 451 m²
Ten elegancki 4-pokojowy basen willa w rozwoju Anchan Flora oferuje idealne połączenie nowoc…
$1,19M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 106 m²
TAL6515 Nowoczesna willa z dwoma sypialniami i dwiema łazienkami. Powierzchnia ziemi, na kt…
$190,406
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 325 m²
Tri Vananda to typowa wspólnota wellness i mieszkaniowa w Central Phuket, której celem jest …
$1,96M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 314 m²
Mali Villas jest ekskluzywny rozwój mieszkalny zaledwie 7 luksusowych willi basenowych, scho…
$869,889
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piętro 1/1
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Kto to pasuje:Idealny wybór dla tych, którzy ce…
$574,625
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 345 m²
Tri Vananda to typowa wspólnota wellness i mieszkaniowa w Central Phuket, której celem jest …
$1,68M
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 348 m²
Piętro 1/1
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących luksuso…
$839,241
Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 420 m²
Piętro 1/2
Free Tickets to Phuket and Back!* Who is this for: Perfect for those seeking luxurious and …
$1,26M
Willa 4 pokoi w Thep Krasatti, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thep Krasatti, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 709 m²
Piętro 1/1
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy dążą do luksu…
$1,44M
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
TAL22614 Wejdź w świat niedocenianej elegancji i tropikalnego uroku z pięknie zaprojektowan…
$536,311
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 404 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa Typ C: z trzema sypialniami + pokój wielofunkcyjny i cztery łazienki. W kompleksie zna…
$1,34M
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 314 m²
Piętro 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for discerning investors and fam…
$559,697
Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 417 m²
Piętro 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Perfect for those who value a luxuriou…
$918,476
Willa w Thalang, Tajlandia
Willa
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
CHE22638 Ta ekskluzywna kolekcja prywatnych willi basenowych oferuje unikalną mieszankę pry…
$847,308
Willa 3 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 462 m²
Piętro 1/1
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: For those who strive for a l…
$919,481
