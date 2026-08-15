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Domy na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya City
232
Nong Prue
153
Bang Lamung
26
Bang Sare
25
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910 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Przestronny dom rodzinny w Pattaya EastDoświadcz doskonałej mieszanki komfortu, stylu i wygo…
$419,646
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Dom 5 pokojów w mab fakthxng, Tajlandia
Dom 5 pokojów
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Pool Villa na sprzedaż Huay Yai East Pattaya Ten basen willa na sprzedaż w Huay Yai, East Pa…
$364,701
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Dom 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przestronny 3-Sypialnia Dom na sprzedaż - Siam Country ClubTen dobrze utrzymany dwupiętrowy …
$151,754
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Dom 2 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Trzy Storey Office 2 Sypialnie na sprzedaż East PattayaPołożony we wschodniej Pattayi, to tr…
$340,672
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Dom 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Pool Villa na sprzedaż - Khao Talo Doświadcz ostatecznego komfortu, stylu i wygody z tą osz…
$362,351
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Dom 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Elegant 4-Sypialnia Pool Villa na sprzedaż w East PattayaPrzejdź do luksusowego życia z tym …
$430,486
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LDV InvestLDV Invest
Dom 5 pokojów w Bang Sare, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Dwie prywatne wille na sprzedaż w Bang SarayTa wyjątkowa nieruchomość oferuje rzadką okazję …
$516,660
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Dom 3 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom jednoosobowy 3 sypialnie na sprzedaż w Tachian TiaOdkryj doskonały dom rodzinny w spokoj…
$108,086
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Dom 3 pokoi w Pong, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Pong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Prywatny basen Willa Trzy sypialnie na sprzedaż w MabprachanTa znakomita willa z trzema sypi…
$318,810
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Dom 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Pool Villa 5 Sypialnia na sprzedaż w East PattayaTen nowo wybudowany basen willa znajduje si…
$616,307
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Dom 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Luksusowy basen Villa na sprzedaż East Pattaya Near Regents School Ten luksusowy basen willa…
$471,073
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Dom 3 pokoi w Bang Lamung, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Bang Lamung, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Dom jednoosobowy na sprzedaż - East PattayaOdkryj uroczy dom jednoosobowy doskonale położony…
$98,795
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Dom 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Luksusowy 5 Sypialnia Pool Villa na sprzedaż w Chaiyapruek Jomtien, Pattaya Odkryj wyjątkową…
$665,580
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Willa w mab fakthxng, Tajlandia
Willa
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 1/1
Dom w popularnej wsi Baan Dusit Pattaya - 1. Na terenie: odkryty basen, taras, ogród, We wsi…
$404,718
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Dom 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Corner Plot Pool Villa na sprzedaż Mabprachan East Pattaya Ten narożny plac bilardowy willa …
$334,310
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Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$259,286
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Dom 3 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Townhouse na sprzedaż w East PattayaTen przestronny kamienica znajduje się w poż…
$67,157
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
$362,475
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International real estate agency Habita
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Willa w Pong, Tajlandia
Willa
Pong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1/1
Przytulny jednopiętrowy dom na sprzedaż w Raviporn City Home Village, East Pattaya Raviporn …
$355,351
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Dom 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Luksusowy basen Villa na sprzedaż Mabprachan East Pattaya 4 Sypialnia w pełni umeblowane Ten…
$392,054
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Dom 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Nowoczesny basen Villa na sprzedaż - Tylko 3,5 km od plaży JomtienPrzejdź do komfortu i styl…
$274,565
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International Property Alerts
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Dom 5 pokojów w Nong Prue, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Luksusowa willa na sprzedaż Mabprachan East Pattaya Ta luksusowa willa na sprzedaż w Mabprac…
$1,67M
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Dom 3 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe Pool Residence na sprzedaż w Thung Klom TalmanDoświadcz komfortu i wygody w tej st…
$305,056
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Dom 3 pokoi w mab fakthxng, Tajlandia
Dom 3 pokoi
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Dom 3 Sypialnia na sprzedaż East PattayaTen trzypiętrowy dom stoi w East Pattaya i oferuje p…
$179,627
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywne wille z basenem na życie, o którym marzyłeś. Layan Bangsare Plaża jest luksusowy…
$423,842
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Dom 5 pokojów w Huai Yai, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Przestronne 5- Sypialnia Dom na sprzedaż - Premiera lokalizacja w East PattayaTen piękny obi…
$232,276
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Dom 4 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nowoczesny Two-Story Pool Villa na sprzedaż w Huay Yai Odkryj ten piękny dwupiętrowy basen …
$306,605
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Dom 3 pokoi w Huai Yai, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Widok na basen Villa 3 Sypialnia na sprzedaż East PattayaTen widok na basen willa na sprzeda…
$402,612
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
1-piętrowa Willa z 4 sypialniami i dużym basenem, dużym salonem, ogrodem. Duży obszar Siam R…
$1,15M
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Dom 3 pokoi w Nong Prue, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
3 Sypialnia Single Storey Pool Villa na sprzedaż East PattayaTa markowa-nowa, jednopiętrowa …
$247,452
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Typy nieruchomości w Chon Buri.

wille
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
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