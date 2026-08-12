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Domy w górach na sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Phuket
2024
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22 obiekty total found
Willa 3 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
🏡 Luksusowy basen Villa w Prestiżowej Layan Hills Estate - Super widoki & Premier Lokalizacj…
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 042 m²
Liczba kondygnacji 1
Kolekcja Private Hillside Villa w Layan, PhuketUsytuowany wśród bujnych stojących wzgórz w o…
$2,71M
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Szeregowiec 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 4
Nowoczesne wille wielopoziomowe w Layan, PhuketUnikalna kolekcja współczesnych 4-piętrowych …
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
SIBOTANICA FORESTA - LUKSURY POOL VILLAUkończone 4-Sypialnia Premium VillaNależy do najbogat…
$1,38M
VAT
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 602 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 Zenithy Pool Villa Budapeszt 124; Odnowienie możliwościTo jest to samo.✨ Zakończył 2- Stor…
$691,354
VAT
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Willa 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
PHASE 2 - Cherng Talay / Bang TaoBrand- Nowy 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Obok Międz…
$1,14M
VAT
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 920 m²
Baan Banyan - luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze na Cape Kamala, Milioner 's …
$15,00M
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Willa 4 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 295 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z prywatnym basenem, w pełni umeblowane i gotowe do zamieszkania. Jest to i…
$763,450
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Agencja
UndersunEstate
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Willa 5 pokojów w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
PHASE 2 - Cherng Talay / Bang TaoBrand- Nowy 4- Sypialnia Luksusowy basen Villa - Obok Międz…
$1,12M
VAT
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Willa 6 pokojów w Thalang, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Thalang, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Wzgórze na baldachimPrywatny kompleks z 9 widokiem, przestronne i funkcjonalne wille, staran…
$1,57M
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Agencja
Consulting VP Park SRL
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Willa 4 pokoi w Thalang, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
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Agencja
Atlas property
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$1,27M
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Willa 4 pokoi w Ban Nong Bua, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Nong Bua, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe wille w tradycyjnym tajskim stylu architektonicznym, z basenami, otoczone zielenią…
$797,725
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Szeregowiec w Choeng Thale, Tajlandia
Szeregowiec
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$459,393
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa
Phuket City Municipality, Tajlandia
premium villas near the international school. Stylish villas that are perfect for personal…
$791,047
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 431 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$885,540
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 5 pokojów w Kathu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kathu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z prywatnymi basenami, z widokiem na góry, morze, jezioro i ogród, w centrum Phuket w …
$707,655
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 1
Nasze atuty: zespół projektantów o międzynarodowych nazwiskach; wyjątkowy, nowoczesny, tropi…
$903,405
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 1
$1,27M
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Willa w Choeng Thale, Tajlandia
Willa
Choeng Thale, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
Our tricks: a team of designers with international names; a unique modern tropical design wi…
$903,405
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Willa w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa
Phuket City Municipality, Tajlandia
Villas in an eco-collection with a built-in system " Smart House " Villa in an eco-locatio…
$612,601
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Agencja
Аталанта
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Willa 4 pokoi w Ban Bang Thao, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Bang Thao, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 417 m²
Liczba kondygnacji 4
Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailan…
$2,57M
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Tajlandia

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z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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