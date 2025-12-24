Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Karon, Tajlandia

wille
97
113 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$204,852
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$87,981
Dom 1 pokój w Karon, Tajlandia
Dom 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Położony na malowniczym wzgórzu zaledwie 800 metrów od jednej z najpiękniejszych plaż Phuket…
$146,206
Sky ApartmentsSky Apartments
Willa 5 pokojów w Karon, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Karon, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 231 m²
Piętro 3/3
Doświadcz nowego poziomu luksusu w jednym z najbardziej malowniczych zakątków Phuket. Ta now…
$1,95M
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$93,745
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament znajduje się 900 metrów od plaży Karon na zachodnim wybrzeżu Phuket. Lokalizacja …
$236,332
International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$166,159
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartament znajduje się zaledwie 300 metrów od plaży na zachodnim wybrzeżu Phuket. Karon Pla…
$127,257
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny znajduje się w prestiżowej części wybrzeża Karon. Jest to rza…
$109,077
Vienna PropertyVienna Property
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Apartament 2 sypialnie w pobliżu plaży Karon jest unikalną ofertą dla osób szukających komfo…
$201,128
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Ten dwupokojowy apartament jest świetną ofertą dla tych, którzy szukają komfortowe zakwatero…
$237,775
Dom 1 pokój w Karon, Tajlandia
Dom 1 pokój
Karon, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny na zachodnim wybrzeżu Phuket oferuje stylowe apartamenty zale…
$80,746
Dom 4 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Apartamenty położone w dzielnicy Karon w Phuket oferują idealne warunki do komfortowego życi…
$563,466
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$107,836
Dom 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Ten śródziemnomorski kompleks mieszkalny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od plaż…
$147,964
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Stylowe apartamenty znajdują się w jednym z najbardziej komfortowych i zrównoważonych obszar…
$137,838
Dom 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Projekt znajduje się w najbardziej komfortowej okolicy na zachodnim wybrzeżu Phuket. Archite…
$204,432
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie! Dom na sprzedaż na renowację z ziemią na Karon Beach, Phuket!600m do morza drogą …
$769,585
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 330 m²
KAR7272 Cechy własności: • 2 Domy z basenem w pobliżu plaż Karon• Panoramiczny widok na oc…
$1,06M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 557 m²
Przegląd projektuAurora reprezentuje nowy punkt odniesienia w high-end willi mieszkającej na…
$3,07M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 280 m²
KAT6468 Unikalny kompleks położony wśród bujnych tropikalnych stoków Kata Beach. W odległoś…
$896,575
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
KAT6048 Tylko 50 metrów do morza!Jest ciche i spokojne miejsce, idealne dla całej rodziny. …
$1,70M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
KAT21706 Odkryj wyjątkową okazję do posiadania jednej z dwóch ostatnich willi w tym ekskluz…
$543,408
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 700 m²
KAT5739 Nowoczesna willa w kolorze śnieżno-białym. Idealne połączenie luksusu i komfortu. K…
$787,315
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 432 m²
KAT22627 Wyrafinowana i przestronna willa przeznaczona do bezszwu tropikalnego życia jest t…
$963,271
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 530 m²
KAR21708 Jest to projekt z ograniczoną liczbą willi, z których każdy znajduje się na "własn…
$993,891
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 766 m²
Projekt ekskluzywnej willi w PhuketUnikalny projekt zaledwie 500 metrów od plaży Kata. Tylko…
$1,35M
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
KAR5433 Nowy Niesamowity Projekt z przestronnymi willami oferuje unikalne połączenie luksus…
$883,721
Willa w Karon, Tajlandia
Willa
Karon, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
KAR6006 Willa ze stylowym wyposażeniem i wystrojem wnętrz. Oryginalny design, jasne kombina…
$745,539
Willa 5 pokojów w Karon, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Karon, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 524 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusową willę z spektakularnym widokiem na morze i wy…
$1,78M
