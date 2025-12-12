Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Rawai, Tajlandia

wille
391
szeregowcy
4
bliźniaki
7
405 obiektów total found
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$453,827
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Wprowadzenie Aqua Plus Villa Phuket, premium kolekcja zaledwie pięciu luksusowych prywatnych…
$920,105
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Zestaw na wyjątkowo dużej powierzchni 2000 m2, to 4 sypialnia, 5-łazienka Willa w stylu tajs…
$935,700
Dom 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Wyjaśnij prawdziwe oferty!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu p…
$401,748
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Położony w spokojnej dzielnicy mieszkalnej Rawai, ta pięknie wykonana willa w stylu śródziem…
$898,272
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 401 m²
Odkryj nowy standard tropikalnego luksusu w Grand Sea Through Villas, ekskluzywną kolekcję n…
$898,272
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 360 m²
Przeżyj luksusowe tropikalne życie w tej nowej 4-sypialnej willi z basenem znajduje się w pr…
$1,12M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Ten nowoczesny i przestronny 4-sypialnia, 5-łazienka willa jest częścią ekskluzywnej nowej f…
$1,16M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Cena początkowa: 37,500,000 THB Doświadcz wyjątkowej wyspy mieszkającej w tej nowej, w pełni…
$1,17M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 470 m²
Mandla Revelle Villa jest luksusowym, gotowym do ruchu nieruchomością w Rawai, Phuket, cena …
$1,16M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 447 m²
Ten przestronny 5-pokojowy, 6-łazienkowy basen willa w Rawai, Phuket oferuje wyjątkową miesz…
$932,581
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 583 m²
Ta w pełni odnowiona willa Rawai na sprzedaż jest rzadką okazją do posiadania przestronnej, …
$1,12M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 440 m²
W dzielnicy mieszkalnej Rawai ta pięknie odnowiona willa łączy elegancki komfort zachodni z …
$1,20M
Willa 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$309,103
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 431 m²
Piętro 1/2
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas in modern Zen design with high ceilings (3 m…
$975,287
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa jednopiętrowa z basenem i tarasem do wypoczynku 51 m2 Willa z 3 sypialniami, wyposażon…
$792,438
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 9
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks trzech willi znajduje się 900 metrów od plaży Nai Harn. Każda willa o powierzchni 2…
$1,85M
Willa 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/1
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla osób poszukujących lu…
$387,482
Willa 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Piętro 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those seeking luxury living in a tropi…
$527,102
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Położony w odległości krótkiego spaceru od plaży Rawai i tętniącego życiem rynku owoców morz…
$492,802
Willa 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 1/1
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest. Idealny wybór dla osób poszuk…
$413,314
Willa 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Wonderful villas with private pool in the quiet area of Ra…
$347,740
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 129 m²
NAI4956 Przedstawiamy Państwu projekt nowoczesny / nowoczesny styl, położony w samym sercu …
$360,276
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
RAW21910 Zdumiewająca atmosfera ciepła, niezawodności i luksusu w tym uroczym kompleksie wi…
$1,32M
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 346 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa jednopiętrowa z basenem i tarasem do wypoczynku 51 m2 Willa z 3 sypialniami, wyposażon…
$792,438
Willa w Rawai, Tajlandia
Willa
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Doświadcz nowoczesnego tropikalnego życia w Quinta Lane Villa, ekskluzywnej kolekcji sześciu…
$483,445
Willa 4 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Piętro 1/2
Ready to goAbout the complex:The project includes 5 buildings and 20 units, offering high-qu…
$740,190
Willa 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 273 m²
Piętro 1/1
Income guaranteeAbout the complex:Modern villas are located in the south of Phuket and are d…
$792,126
Willa 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Piętro 1/1
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!*Najlepiej nadaje się dla: Idealny wybór dla osób…
$288,495
Willa 3 pokoi w Rawai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 350 m²
Piętro 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Civetta Grand Villas is ideal for…
$1,05M
Parametry nieruchomości w Rawai, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
