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Domy nad jeziorem na sprzedaż w Tajlandia

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Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Phuket
2024
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5 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Oferujemy willę w prestiżowej dzielnicy wypoczynkowej Laguna / Bang Tao, w strzeżonej społec…
$4,17M
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Willa 4 pokoi w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket City Municipality, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 684 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż luksusowa willa z projektantem powierzchni remontowej 684 m2 Willa znajduje się …
$2,15M
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Willa 4 pokoi w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket City Municipality, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 735 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż piękna willa z designerską powierzchnią remontową 735 m2 Willa znajduje się w do…
$1,69M
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Willa 5 pokojów w Kathu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kathu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z prywatnymi basenami, z widokiem na góry, morze, jezioro i ogród, w centrum Phuket w …
$707,655
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Willa 4 pokoi w Phuket City Municipality, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phuket City Municipality, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 705 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa na sprzedaż z designerskim remontem o powierzchni 705 m2 Willa znajduje się …
$2,08M
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

wille
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bliźniaki

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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