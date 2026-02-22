Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Tajlandia
  3. Ko Kaeo
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Ko Kaeo, Tajlandia

wille
62
65 obiektów total found
Dom 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronny dom po renowacji, położony w strzeżonej społeczności w okolicy Ko Kaeo. Przeprow…
$211,265
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 486 m²
KOH22046 Luksusowe 5BR / 6Bath Villa z prywatnym basenemZanurz się w rozkoszy z tej pięknej…
$1,01M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
Odkryj spokojną elegancję Canopy Hills Villas, ekskluzywnej kolekcji luksusowych rezydencji …
$1,44M
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 100 m²
ISL6485 Willa znajduje się na wschodnim wybrzeżu Phuket, z dala od tłumów turystycznych i t…
$4,68M
Willa 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
Piętro 1/2
Darmowe Round- Trip Bilety do Phuket!Dla kogo?Idealny wybór dla rodzin poszukujących luksuso…
$1,42M
Willa 6 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 749 m²
Liczba kondygnacji 1
Obiecujące inwestycje! Korzystna okazja do uzyskania dochodów z wynajmu. Krótki lub długoter…
$1,20M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
KOH22217 Dom w sercu Koh Kaew Lokalizacja: Koh Kaew: W doskonałej lokalizacji, oferując spok…
$429,253
Dom 4 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Nowoczesna willa znajduje się w jednym z najbardziej komfortowych obszarów centralnej Phuket…
$1,21M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Wzgórze na baldachim Villas jest zdobywcą nagrody prywatnej społeczności strzeżonej w centru…
$1,64M
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 356 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania nowej, w pełni umeblowanej willi z basenem w jednym z najwygo…
$779,750
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Cena: 6.79 mln THB (Freehold Available) Doświadcz nowoczesnego komfortu i funkcjonalności w …
$218,018
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Canopy Hills Villas is an award-winning private gated community in central Phuket, designed …
$1,85M
Willa 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 439 m²
Liczba kondygnacji 1
Obiecujące inwestycje! Korzystna okazja do uzyskania dochodów z wynajmu. Krótki lub długoter…
$753,932
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 325 m²
Wzgórze na baldachim Villas jest zdobywcą nagrody prywatnej społeczności strzeżonej w centru…
$1,64M
Willa 3 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 381 m²
Liczba kondygnacji 1
Kolekcja 33 ekskluzywnych rezydencji zlokalizowanych w prestiżowej okolicy obok British Inte…
$1,17M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 300 m²
TAL5874 Ten dom znajduje się w centrum Phuket w cichej i stosunkowo nierozwiniętej części w…
$532,787
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 450 m²
TAL5941 Przestronny dom w tropikalnym raju Phuket jest marzeniem wielu ludzi. Ta oferta moż…
$914,121
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 332 m²
KOH22045 Elegancki i przestronny 4BR / 5Bath Villa:Wejdź w świat luksusu z tej skrupulatnie…
$740,153
Willa 3 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Piętro 1/1
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Nadaje się do:Mouana Residence Ko Kaeo jest ide…
$509,122
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Wzgórze na baldachim Villas jest zdobywcą nagrody prywatnej społeczności strzeżonej w centru…
$1,85M
Willa w Pa Khlok, Tajlandia
Willa
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 832 m²
ISL6722 Pierwszy na świecie apartament trzypoziomowy z własną mariną.Korzyści:Obiekt Waterf…
$2,78M
Willa 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Liczba kondygnacji 2
Unikalna oferta inwestycyjna na wyspie Phuket od słynnego dewelopera SANSIRI!Dom od Inwestor…
$261,203
Dom 4 pokoi w Ban Bang Ku, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 1
Świetna opcja dla rodziny lub inwestycji!Nowoczesna willa z prywatnym basenem, w pełni umebl…
$382,000
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 420 m²
Wzgórze na baldachim Villas jest zdobywcą nagrody prywatnej społeczności strzeżonej w centru…
$1,85M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Położony w spokojnej społeczności mieszkalnej Koh Kaew, Mouana KK Villas to nowy luksusowy r…
$589,491
Willa 6 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 5
Powierzchnia 742 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wyso…
$1,71M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Spokojny dom mieszkalny położony w dobrze ugruntowanej społeczności Chao Fah Garden Home w K…
$236,732
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 650 m²
KOH22146 Wprowadzając niezwykłą okazję do życia rodzinnego wśród oszałamiających krajobrazó…
$1,48M
Willa 5 pokojów w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Bang Ku, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 650 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wyso…
$1,45M
Willa w Ban Bang Ku, Tajlandia
Willa
Ban Bang Ku, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
KOH22044 Doświadcz luksusu życia w jego najlepszych w tej oszałamiającej 3-sypialni, 4-łazi…
$629,447
Parametry nieruchomości w Ko Kaeo, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
