Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Hua Hin
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Hua Hin, Tajlandia

2 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Hua Hin, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Hua Hin, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 428 m²
Piętro 2/2
Ten unikalny basen willa rezydencja posiada dwa oddzielne budynki: jeden przeznaczony do zam…
$867,133
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa w Hua Hin, Tajlandia
Willa
Hua Hin, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Przedstawiamy projekt Brand- New Private Pool Villa w Hua Hin, kurort nad morzem, gdzie mias…
$370,528
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
The Redland Property Group Ltd
Języki komunikacji
English
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Hua Hin, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się