Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Pattaya City, Tajlandia

wille
34
szeregowcy
6
45 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 232 m²
Beautiful Pool Villa for Sale – 4 Bedrooms, 5 Bathrooms | South PattayaReady to Move In Deta…
$491,151
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom w nowoczesnym stylu - Typ A jest idealnym rozwiązaniem dla inwestycji d…
$315,489
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
Townhouse po renowacji w pobliżu Theprasit Night Market, Pattaya Na sprzedaż dwupiętrowy kam…
$147,228
Zostaw prośbę
OneOne
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piętro 2/2
Projekt willi wykonany jest w unikalnym japońskim stylu nowoczesnym Kompleks składa się z 7 …
$828,159
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 560 m²
Piętro 1/1
Nowy projekt willi w stylu Bali zlokalizowany w Layan green area, zaokrąglony drzewami Hevea…
$1,51M
Zostaw prośbę
Willa w Na Kluea, Tajlandia
Willa
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 11
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 4
4 - piętrowy dom znajduje się w obszarze Naklua w odległości spaceru od najczystszej i najba…
$876,359
Zostaw prośbę
Estate Service 24Estate Service 24
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 12
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 816 m²
Piętro 1/1
Majestic Residence - Elitarny kompleks willi nad morzem w Pratamnak Hill, Pattaya Majestic R…
$2,10M
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
Odkryj unikalną przestrzeń, gdzie luksus jest połączony z naturalną harmonią i atmosferą ośr…
$828,159
Zostaw prośbę
Willa 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
dowód tożsamości PT 1006Domy willi Maxx Villa z basenem 2 sypialnie, 3 łazienkiMAXX PATTAYA …
$140,000
Zostaw prośbę
AuraAura
Willa w Na Kluea, Tajlandia
Willa
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
One- piętrowy dom znajduje się w obszarze Naklua obok najczystszej i najbardziej przytulnej …
$209,450
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Pool Villa for Sale – Thappaya Soi 5, Central Pattaya Property Details: 3 Bedrooms, 2 Bathro…
$252,989
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 540 m²
Piętro 2/2
Przestronne willa z 6 sypialniami na sprzedaż w Aekmongkol Village 2, Chayapruek, Pattaya Of…
$915,795
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 444 m²
Piętro 2/2
Odkryj unikalną przestrzeń, gdzie luksus jest połączony z naturalną harmonią i atmosferą ośr…
$1,58M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
2- piętrowy dom z basenem w miejscowości Baan Fah Rim Hadd Village w okolicy Jomtien w odleg…
$417,147
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Piętro 1/1
Willa w kompleksie Jomtien Park Villas jest ucieleśnieniem luksusu, prywatności i wyrafinowa…
$854,450
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 3
Villa Norwegia i Residence1 - kamienice nad morzem Villa Norwegia - przytulny kompleks kamie…
$245,380
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2/2
Przestronne willa z 5 sypialniami na sprzedaż, Tepprasit, Pattaya Oferujemy na sprzedaż w pe…
$652,887
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Piętro 2/2
Doświadczyć ostatecznego w luksusie życia w tej wspaniałej nowej willi w Pattaya, Tajlandia.…
$905,251
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z basenem w sercu Pattaya!LAVISH jest ekskluzywnym projektem nowoczesnych dw…
$519,850
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Dom 3 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Modern Pool Villa for Sale – Only 3.5 KM from Jomtien Beach Step into comfort and style with…
$274,565
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Piętro 1/1
Villa i działki ogrodowe do rzucenia zaledwie kilka minut spacerem do morza. Idealną lokaliz…
$657,269
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$255,459
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Piętro 3/3
Green Field Villas jest wieś z nowoczesną infrastrukturą, znajduje się w East Pattaya w cich…
$125,319
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Veranda Residence Pattaya offers luxury beachfront living in Na Jomtien, combining modern de…
$413,100
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
Piętro 2/2
Zobacz punkt Village
$740,523
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 339 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe wille z prywatnymi basenami w sercu Pattaya!Luksusowe życie w zamkniętej społeczno…
$618,206
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 400 m²
Piętro 5/5
Townhouse Pratumnak soi 5
$744,905
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Pattaya City, Tajlandia
Szeregowiec
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Nowy dwupiętrowy dom z basenem w nowoczesnym stylu - Typ C z wygodnym i ergonomicznym układe…
$249,762
Zostaw prośbę
Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/1
Willa w kompleksie Jomtien Park Villas jest ucieleśnieniem luksusu, prywatności i wyrafinowa…
$911,413
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Pattaya City, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się