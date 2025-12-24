Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Chalong, Tajlandia

Willa 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piętro 2/2
Projekt inspirowany jest estetyką Nilu, oferując nowoczesną architekturę, w której jest mnós…
$421,198


Dom 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$207,079


Dom 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Dom 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 294 m²
Ta nowoczesna, jednopiętrowa willa znajduje się w obiecującym obszarze Chalong na wschodzie …
$693,482


OneOne
Dom 4 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 4 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 367 m²
Przytulna, zamknięta wioska willi z pięciogwiazdkowym poziomem usług znajduje się w spokojne…
$417,732


Dom 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$62,338


Dom 3 pokoi w Chalong, Tajlandia
Dom 3 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 56 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w dzielnicy Chalong w południowej Phuket jest dochodową okazj…
$124,676


AtlantaAtlanta
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 503 m²
Witamy w Mouana. Grande Chalong Bay, intymna kolekcja zaledwie 18 ekskluzywnych willi baseno…
$1,03M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
CHA4804 Boutique kompleks stylu 4 wille wspólne 13 metrów basen.Każda willa ma około 110 m …
$1,05M
Willa w Ban Nai Trok, Tajlandia
Willa
Ban Nai Trok, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 336 m²
Mutti Family Villas, PhuketMutti Family Villas jest luksusowym kompleksem bilardowym willi z…
$480,020
CultureCulture
Willa 5 pokojów w Chalong, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Chalong, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 731 m²
Piętro 1/3
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Idealny wybór dla osób poszukujących l…
$1,69M
Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
CHA2316 Komfort i modny design są w wielkim zakręcie z minimalistycznym stylu.ŚWIADCZENIA L…
$536,660
Willa w Ban Nakok, Tajlandia
Willa
Ban Nakok, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 430 m²
CHA1251 Marzenie o życiu na zielonej i relaksującej tropikalnej wyspie, szacunek dla przyro…
$1,54M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 416 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta dwupiętrowa willa z prywatnym basenem i czterema sypialniami jest prawdziwym klejnotem. P…
$948,930
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 369 m²
CH22271 Doświadcz uosobienia luksusu mieszkającego w tej nowej, trójpiętrowej willi basenow…
$513,844
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 6
Powierzchnia 363 m²
CHA7151 Jest to willa znajduje się w strzeżonej społeczności z umiarkowanych opłat komunaln…
$960,846
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Cena zadawania pytań: 15.8 mln THB 📍 Położenie: Chalong, Phuket Doświadczenie spokojne tropi…
$492,802
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 126 m²
CHA4435 Nowoczesny kompleks willi w okolicy Chalong!* Zakończenie budowy od 2 do 4 miesięcy…
$228,161
Willa w Ban Nai Trok, Tajlandia
Willa
Ban Nai Trok, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 338 m²
Larimar Villabrochure podkreśla bardzo inteligentny projekt w Chalong, Phuket, umieszczony j…
$480,020
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Cena zadawania pytań: 14.9 mln THB 📍 Lokalizacja: Chalong, Phuket Przejdź do komfortu i spok…
$464,731
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 503 m²
CHA22637 Jest to wyjątkowa okazja do posiadania jednej z prywatnych willi w cichej enklawie…
$1,06M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Odkryj komfort i styl w tym pięknie odnowiony nowoczesny dom - idealny dla rodzin lub osób p…
$277,591
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 450 m²
CHA6901 Wspaniała willa na sprzedaż!5 sypialni3 łazienki, 1 łazienka na zewnątrzZiemia - 98…
$739,112
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Ta piękna 3-sypialnia, 3-łazienka willa oferuje nowoczesny design, komfort i dużo miejsca, c…
$638,147
Willa w Ban Nai Trok, Tajlandia
Willa
Ban Nai Trok, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 338 m²
Larimar Villas - A Coastal Sanctuary in the Heart of Phuket Larimar Villas to luksusowy reko…
$555,806
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 453 m²
Liczba kondygnacji 5
$1,12M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 737 m²
CHA22349 Ta wielka willa z 4 sypialniami oferuje luksusowy styl życia z nowoczesnymi udogod…
$1,79M
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 2
CHA6709 Ta przestronna willa znajduje się w spokojnej okolicy Chalong, w otoczeniu tropikal…
$607,357
Willa 2 pokoi w Chalong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Chalong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/1
Enjoy luxury living in Phuket, Thailand's most popular resort. This stunning new villa in M…
$213,825


Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 428 m²
CHA21897 Ta wyjątkowa luksusowa willa, usytuowana w szanowanej dzielnicy Chalong, oferuje n…
$735,899
Willa w Chalong, Tajlandia
Willa
Chalong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
Doświadcz wyrafinowanej mieszanki prywatności, komfortu i technologii w Elite Chalong Villa,…
$623,453
