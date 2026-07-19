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Domy na sprzedaż w Phetchaburi, Tajlandia

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2 obiekty total found
Willa w Sam Phraya, Tajlandia
Willa
Sam Phraya, Tajlandia
Doświadcz ostatecznego komfortu i luksusu w tej oszałamiającej willi 3 sypialnie w Hua Hin, …
$181,430
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Agencja
International real estate agency Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Dom w Sam Phraya, Tajlandia
Dom
Sam Phraya, Tajlandia
$117,089
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Phetchaburi, Tajlandia

Tanie
Luksusowe
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