Willa Przestronna Willa z Malowniczym Widokiem na Morze w Benalmadenie

Elegancka Willa z Widokiem na Morze w Prestiżowej Lokalizacji w Benalmadenie

Willa znajduje się w nadmorskiej okolicy w Benalmadenie. Benalmadena to idealne miejsce do życia, położone na Costa del Sol w południowej części regionu Andaluzji. Willa, usytuowana na wzniesieniu, oferuje wyjątkowe widoki dla swoich nowych właścicieli. Benalmadena jest popularną atrakcją turystyczną, słynącą z niezrównanych plaż oraz szerokiej gamy aktywności turystycznych.

Willa na sprzedaż w Benalmadenie znajduje się w bliskiej odległości od wszystkich udogodnień. Obiekt położony jest 1,9 km od plaży, 5,9 km od pola golfowego Torrequebrada, 21 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Maladze oraz 38 km od Marbelli.

Willa oferuje przestronną powierzchnię mieszkalną na dużej, niezależnej działce z basenem. Zapewnia ona korzystny styl życia pełen spokoju, a jednocześnie znajduje się wystarczająco blisko miasta, by umożliwić łatwy transport oraz dostęp do wszystkich udogodnień.

Willa posiada urokliwą kuchnię w otwartym planie, łączącą niezbędne wyposażenie z nowoczesnym designem. Otwartą część salonu tworzy również jadalnia, co zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i elegancki wygląd. Okna w salonie wpuszczają piękne widoki na morze. W willi znajdują się także 3 sypialnie z łazienkami en suite. Wnętrze willi jest pełne przestrzeni i światła, które wpada przez francuskie okna, a inteligentnie zaprojektowany układ otwartego planu dodaje uroku całemu obiektowi.

AGP-00785