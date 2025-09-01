  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Benalmadena
  4. Willa Przestronna Willa z Malowniczym Widokiem na Morze w Benalmadenie

Willa Przestronna Willa z Malowniczym Widokiem na Morze w Benalmadenie

Benalmadena, Hiszpania
od
$1,85M
;
24
Zostawić wniosek
ID: 27944
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Andaluzja
  • Okolica
    Costa del Sol Occidental
  • Wioska
    Benalmadena

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Elegancka Willa z Widokiem na Morze w Prestiżowej Lokalizacji w Benalmadenie

Willa znajduje się w nadmorskiej okolicy w Benalmadenie. Benalmadena to idealne miejsce do życia, położone na Costa del Sol w południowej części regionu Andaluzji. Willa, usytuowana na wzniesieniu, oferuje wyjątkowe widoki dla swoich nowych właścicieli. Benalmadena jest popularną atrakcją turystyczną, słynącą z niezrównanych plaż oraz szerokiej gamy aktywności turystycznych.

Willa na sprzedaż w Benalmadenie znajduje się w bliskiej odległości od wszystkich udogodnień. Obiekt położony jest 1,9 km od plaży, 5,9 km od pola golfowego Torrequebrada, 21 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego w Maladze oraz 38 km od Marbelli.

Willa oferuje przestronną powierzchnię mieszkalną na dużej, niezależnej działce z basenem. Zapewnia ona korzystny styl życia pełen spokoju, a jednocześnie znajduje się wystarczająco blisko miasta, by umożliwić łatwy transport oraz dostęp do wszystkich udogodnień.

Willa posiada urokliwą kuchnię w otwartym planie, łączącą niezbędne wyposażenie z nowoczesnym designem. Otwartą część salonu tworzy również jadalnia, co zapewnia zarówno funkcjonalność, jak i elegancki wygląd. Okna w salonie wpuszczają piękne widoki na morze. W willi znajdują się także 3 sypialnie z łazienkami en suite. Wnętrze willi jest pełne przestrzeni i światła, które wpada przez francuskie okna, a inteligentnie zaprojektowany układ otwartego planu dodaje uroku całemu obiektowi.


AGP-00785

Lokalizacja na mapie

Benalmadena, Hiszpania
Opieka zdrowotna
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$10,95M
Willa Energooszczędna willa w prestiżowej lokalizacji w Mijas
Mijas, Hiszpania
od
$1,52M
Willa Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Solarium w Villamartin Orihuela
Orihuela, Hiszpania
od
$573,310
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$9,54M
Willa Diamond Tierra Viva DarGlobal
Benahavis, Hiszpania
od
$9,08M
Państwo przegląda
Willa Przestronna Willa z Malowniczym Widokiem na Morze w Benalmadenie
Benalmadena, Hiszpania
od
$1,85M
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Pokaż wszystko Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Willa Wille marki Lamborghini w Benahavis z dużymi przestrzeniami
Benahavis, Hiszpania
od
$10,95M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące wille inspirowane Lamborghini w Benahavis, Costa del Sol Wille znajdują się w prestiżowej dzielnicy w regionie Costa del Sol, Malaga, Benahavis. Benahavis jest jedną z najbardziej prestiżowych przestrzeni życiowych w Hiszpanii, pomijając cały region Costa del Sol. Benahavis ofer…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
od
$3,44M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Agencja
Marbella Company Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Pokaż wszystko Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Willa Wille Golfowe z Basenami, Parkingiem i Terenami Wspólnymi w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$1,35M
Rok realizacji 2027
Wille z 4 Sypialniami, Prywatnym Basenem, Podziemnym Parkingiem i Przestronnymi Terenami Wspólnymi w Finestrat Położone w malowniczym mieście Finestrat, skarbie prowincji Alicante na Costa Blanca w Hiszpanii, te nowoczesne wille oferują niezwykłą kombinację nadmorskiego uroku i górskich wido…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje