Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z widokiem na jezioro w Country Club w Benahavis Malaga

Energooszczędne apartamenty w klubie wiejskim w Benahavis

Benahavis to naturalne miejsce, z którego roztacza się malowniczy widok na słynną Marbellę, Rondę i Esteponę. Region jest blisko plaży, około 7 km.

Energooszczędne apartamenty znajdują się w szanowanym kompleksie, kilka minut od piaszczystych plaż. Apartamenty oddalone są o 15 minut od Puerto Banus, 45 minut od lotniska w Maladze i prawie godzinę od centrum Malagi.

Wspomniany powyżej szanowany projekt to Country Club na powierzchni 200 hektarów ogromnego gruntu. Apartamenty w Benahavis są częścią projektu i położone są naprzeciwko sztucznego jeziora. Country Club obejmuje kajakarstwo, wiosłowanie, rowery wodne, pole golfowe, profesjonalny tenis, korty do gry w padla itp. Oprócz udogodnień dostępny jest wspólny basen oraz centrum odnowy biologicznej, w tym w pełni wyposażone centrum sportowe, spa, sauna, gabinety masażu i klub dziecięcy.

Apartamenty zostały zaprojektowane w celu wspierania zrównoważonego rozwoju i są kandydatami do certyfikatu BREEAM, który ocenia efektywność energetyczną.

Apartamenty wyposażone są w dobrze zaopatrzoną kuchnię, systemy automatyki domowej, klimatyzację i ogrzewanie podłogowe. Ponadto za dodatkową opłatą można dodać niektóre funkcje, jak np. basen, sauna, łaźnia turecka czy grill.

AGP-00720