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Domy nad morzem na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
16
Girona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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27 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Dom 5 pokojów w Sitges, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sitges, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom Szeregowy z Widokiem na Morze oraz Ogrodem na Sprzedaż w Montgavina, Sitges Montgavina t…
$963,245
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Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
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Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
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Bliźniak 4 pokoi w Barcelona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Barcelona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 399 m²
Liczba kondygnacji 27
Apartamenty na Alei Diagonal w Barcelonie, Blisko Plaży i Centrum Handlowego Rejon Diagonal …
$7,49M
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  It is a beautifu…
$815,218
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Dom 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 224 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH SPECTACULAR SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  It is a fantastic house of r…
$759,684
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Dom 4 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC MODERN STYLE HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  This beautiful ho…
$1,01M
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Welcome to an impres…
$801,413
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Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
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Willa 9 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH DOUBLE PLOT AND BEAUTIFUL VIEWS TO THE SEA AND THE MOUNTAIN IN LLORET D…
$694,566
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Szeregowiec 6 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS AND TOURIST LICENSE, IN AN UNBEATABLE AREA OF LLOR…
$1,25M
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Dom 8 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Dom 8 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 2
INCREDIBLE HOUSE WITH TOURIST LICENSE AND FABULOUS SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  This fanta…
$757,610
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Willa 3 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Willa 3 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
WONDERFUL HOUSE IN A UNIQUE PLACE IN TOSSA DE MAR, WITH BEAUTIFUL VIEWS OF THE SEA AND THE B…
$953,262
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HIGH STANDING HOUSE AND PANORAMIC SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcome to your dr…
$1,34M
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Willa 7 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL MEDITERRANEAN STYLE HOUSE, WITH PANORAMIC SEA VIEWS  This fabulous house with g…
$1,03M
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
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Dom 6 pokojów w Tossa de Mar, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH TWO INDEPENDENT HOUSES, WITH GARAGE AND BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN TOSSA D…
$505,435
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Bliźniak 7 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Bliźniak 7 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC SEMI-DETACHED HOUSE WITH TOURIST LICENSE AND SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcom…
$561,738
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Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
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Dom 3 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL 3-BEDROOM HOUSE WITH SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Beautiful house w…
$235,395
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Discover this exceptio…
$1,68M
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Willa 5 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 877 m²
Liczba kondygnacji 2
EXCELLENT HIGH-STANDARD HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS, IN LLORET DE MAR  This fantastic …
$1,50M
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Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a beauti…
$904,131
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Willa 4 pokoi w Blanes, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Blanes, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE IN CALA SANT FRANCESC, BLANES  Preciosa casa de 450m2 situada en l…
$1,93M
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Typy nieruchomości w Katalonia.

wille
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

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z Ogród
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