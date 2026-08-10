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Dom drewniany w stylu górskim na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Girona
10
Lloret de Mar
7
Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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11 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Platja dAro, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 218 m²
Liczba kondygnacji 2
Two-story villa, typical Catalan style, with new fence, sliding door and independent entranc…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 309 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  It is a beautifu…
$815,218
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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TekceTekce
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 229 m²
Liczba kondygnacji 2
INCREDIBLE HOUSE WITH TOURIST LICENSE, POOL, AND FABULOUS SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Thi…
$481,490
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS IN ROCA GROSSA, LLORET DE MAR  Welcome to an impres…
$801,413
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HIGH STANDING HOUSE AND PANORAMIC SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Welcome to your dr…
$1,34M
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 449 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULEUSE MAISON DE LUXE AVEC VUE SUR LA MER À TOSSA DE MAR  Fantastique maison moderne, …
$2,73M
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 402 m²
Liczba kondygnacji 2
FANTASTIC LUXURY HOUSE WITH INCREDIBLE SEA VIEWS IN LLORET DE MAR  Discover this exceptio…
$1,68M
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Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 7 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 464 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL HOUSE WITH BEAUTIFUL SEA VIEWS IN CALA CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a beauti…
$904,131
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Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
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