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Domy w górach na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
16
Girona
190
Lloret de Mar
62
Blanes
35
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10 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Dom 5 pokojów w Sitges, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sitges, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom Szeregowy z Widokiem na Morze oraz Ogrodem na Sprzedaż w Montgavina, Sitges Montgavina t…
$963,245
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Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
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LDV InvestLDV Invest
Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
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Szeregowiec 5 pokojów w Lloret de Mar, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL TERRACED HOUSE, WITH 4 BEDROOMS AND GARAGE, IN SANTA CLOTILDE, LLORET DE MAR  T…
$556,388
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Szeregowiec 5 pokojów w Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Vinyols i els Arcs, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Liczba kondygnacji 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 4 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS LUXURY HOUSE WITH SEA VIEWS AND RECENTLY BUILT IN LLORET DE MAR  This spectacula…
$1,36M
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Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów w Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 6 pokojów
Santa Maria de Llorell, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 380 m²
Liczba kondygnacji 2
FABULOUS HOUSE NEAR THE SEA IN CANYELLES, LLORET DE MAR  It is a large property, with 2 i…
$854,377
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Willa 6 pokojów w Santa Cristina dAro, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Santa Cristina dAro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 698 m²
FANTASTIC LUXURY HOUSE, WITH A LOT OF CHARACTER, 110 HECT. AND 2 BEACHES, IN A UNIQUE LOCATI…
$4,29M
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Dom 3 pokoi w Serrabrava, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Serrabrava, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Liczba kondygnacji 2
BEAUTIFUL 3-BEDROOM HOUSE WITH SEA VIEWS IN SERRA BRAVA, LLORET DE MAR  Beautiful house w…
$235,395
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Typy nieruchomości w Katalonia.

wille
dom drewniany w stylu górskim
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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