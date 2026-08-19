Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Tarragona
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Tarragona, Hiszpania

;
Salou
6
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
10 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$552,962
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$685,997
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Cambrils, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cambrils, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
VITRIX - Gdzie Morze Śródziemne staje się twoim domemOdkryj VITRIX, ekskluzywny luksusowy ko…
$520,226
Zostaw prośbę
It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$557,509
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Salou, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Salou, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
W sercu Costa Dorada, pośród gajów sosnowych i śródziemnomorskich drzew oliwnych, leży twój …
$691,637
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Apartment- duplex w mieście Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 170 metrów …
$482,193
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Deltebre, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Deltebre, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Apartamenty turystyczne na sprzedaż w Deltebre działające od 1995 roku. Znajduje się w odleg…
$208,105
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Roda de Bera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Roda de Bera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Wspaniały loft - Seasonette na sprzedaż w Roda de Barà ( Costa Dorada, Tarragona ). Jest ume…
$134,338
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Far, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Far, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament w miejscowości Salou na Costa Dorada. Powierzchnia całkowita wynosi 90 metrów kwa…
$366,002
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Creixell, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Creixell, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament na pierwszym piętrze w urbanizacji La Barça w mieście Roda de Bara. Powierzchnia …
$239,354
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Tarragona.

2 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tarragona, Hiszpania

z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się