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Mieszkania na sprzedaż w Gava, Hiszpania

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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$423,311
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Gava jest doskonałym miejscem na stworzenie nowoczesnego kompleksu mieszkaniowego, który łąc…
$507,739
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Apartament w doskonałej kondycji w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Ba…
$755,242
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Mieszkanie 3 pokoi w Gava, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Gava, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Atico duplex w mieście Gava Mar na Costa Garraf. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km…
$923,719
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