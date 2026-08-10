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Mieszkania na sprzedaż w Castelldefels, Hiszpania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Castelldefels, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Castelldefels, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Duplex w Els Cañars w Castelldefels. Odległość od centrum Barcelony wynosi 25 km, odległość …
$778,480
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