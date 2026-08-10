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Mieszkania w górach na sprzedaż w Katalonia, Hiszpania

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Barcelona
140
Girona
66
Lloret de Mar
23
Castell dAro Platja dAro i sAgaro
22
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6 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$568,191
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Blanes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro 2
LARGE RECENTLY BUILT 5-BEDROOM DUPLEX WITH POOL AND A LARGE TERRACE, IN BLANES  It is a g…
$453,261
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Mieszkanie 4 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$687,990
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Mieszkanie 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 143 m²
Nowoczesne, Nowe Apartamenty w Pobliżu Zatoki Sa Riera w Begur Perfekcyjnie położone pomiędz…
$811,866
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Mieszkanie 4 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$666,312
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Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$646,916
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Typy nieruchomości w Katalonia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Katalonia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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