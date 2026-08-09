Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Castell dAro Platja dAro i sAgaro
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

;
Platja dAro
15
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
22 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$669,459
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,660
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$888,765
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$340,505
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$571,349
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$588,662
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$507,866
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$681,002
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 1 pokój w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$317,114
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 2/3
Ten prestiżowy apartament składa się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażonej kuc…
$894,536
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$473,238
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Castell dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Castell dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$594,440
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i otwartą, w pełni wyposa…
$588,669
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 2/3
Prestiżowy apartament składający się z salonu z jadalnią, balkonem i w pełni wyposażoną kuch…
$432,839
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartament w nowoczesnym kompleksie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na C…
$869,110
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Apartament w nowoczesnym kompleksie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na C…
$1,05M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Apartament po remoncie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na Costa Brava. O…
$854,005
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Platja dAro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Apartament po remoncie w pierwszej linii morza w miejscowości Playa de Aro na Costa Brava. O…
$755,242
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Castell dAro Platja dAro i sAgaro.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się