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Restauracje na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

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Lokale gastronomiczne Usuwać
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59 obiektów total found
Lokale gastronomiczne 178 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 178 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 178 m²
Lokale handlowe w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:obszar mieszkalny;rozwinięta infrastru…
$740,736
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Lokale gastronomiczne 200 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 200 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Badalona, zaledwie 8 km od centrum Barcelony.Środowi…
$578,700
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Lokale gastronomiczne 296 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 296 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 296 m²
Na sprzeda? lokali handlowych z najemca? w w centralnej dzielnicy miasta. Środowisko:Plac Ur…
$1,81M
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Lokale gastronomiczne 378 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 378 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 378 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w najbardziej prestiżowej dzielnicy Barcelony.Środow…
$983,789
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Lokale gastronomiczne 194 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 194 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 194 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ob…
$659,718
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Lokale gastronomiczne 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:powierzchnia mieszkalna cent…
$925,920
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Lokale gastronomiczne 360 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 360 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 360 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Obiekt ma strategiczne położenie:n…
$3,30M
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Lokale gastronomiczne 412 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 412 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 412 m²
Lokale handlowe znajdują się w samym sercu Barcelony na jednym z najbardziej znanych i zatło…
$4,97M
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Lokale gastronomiczne 112 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 112 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 112 m²
Na sprzedaż lokali narożnych w prestiżowej dzielnicy Hamilton Barcelona.Środowisko:obszar mi…
$659,718
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Lokale gastronomiczne 330 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 330 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 330 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą na przedmieściach Barcelony.Środowisko:gęsty obszar …
$1,16M
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Lokale gastronomiczne 167 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 167 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 167 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w nadmorskiej dzielnicy Behindi Barcelona.Środow…
$509,256
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Lokale gastronomiczne 110 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 110 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż narożnik powierzchni handlowej z najemcą na przedmieściach Barcelony - miasta Ma…
$636,570
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Lokale gastronomiczne 27 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 27 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 27 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w jednym z kluczowych obszarów turystycznych Barcelony.Obiekt ma…
$682,866
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Lokale gastronomiczne 380 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 380 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:Główny Szpital Klinic…
$2,31M
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Lokale gastronomiczne 379 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 379 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 379 m²
Na sprzedaż jest dwupiętrowa przestrzeń komercyjna z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Ba…
$1,22M
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Lokale gastronomiczne 47 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 47 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 47 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:Diagonalne Avenue, jedna z n…
$462,960
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Lokale gastronomiczne 80 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 80 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 80 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie.Środowisko:gęsty …
$381,942
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Lokale gastronomiczne 120 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 120 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 120 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w centralnej części Barcelony. Środowisko:Obszar…
$792,819
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Lokale gastronomiczne 188 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 188 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 188 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie…
$694,440
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Lokale gastronomiczne 96 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 96 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:ak…
$607,635
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Lokale gastronomiczne 75 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 75 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 75 m²
Lokale handlowe z najemcą w Barcelonie są na sprzedaż.Otoczenia:aktywny obszar handlowy;Turo…
$659,718
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Lokale gastronomiczne 203 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 203 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 203 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie.Środowisko:Plaza Catalan Glory jest jed…
$1,31M
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Lokale gastronomiczne 105 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 105 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż znajduje się lokal z najemcą zlokalizowany w "Złotym Placu" Barcelony - części c…
$752,310
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Lokale gastronomiczne 100 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 100 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w uprzywilejowanej dzielnicy Barcelony.Środowisko:400 metrów od …
$844,902
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Lokale gastronomiczne 121 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 121 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 121 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w jednej z najbardziej ruchliwych dzielnic Barcelony.Ś…
$1,25M
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Lokale gastronomiczne 88 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 88 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 88 m²
Lokale komercyjne na sprzedaż z najemcą w centralnej części dzielnicy Simpsons Barcelona.Śro…
$636,570
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Lokale gastronomiczne 173 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 173 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 173 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w prestiżowej dzielnicy Hamilton Barcelona.Środo…
$1,15M
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Lokale gastronomiczne 347 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 347 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 347 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:Szpital Kliniczny w Bar…
$1,85M
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Lokale gastronomiczne 68 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 68 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 68 m²
Lokale handlowe na sprzedaż z najemcą w Starym Mieście Barcelony.Środowisko:epicentrum dział…
$723,375
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Lokale gastronomiczne 160 m² w Barcelona, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 160 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 160 m²
Lokale handlowe z najemcą w samym sercu historycznego regionu Barcelony. środowisko: gę…
$1,04M
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