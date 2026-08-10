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Lokale Biurowe w Barcelona, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
386
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59
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6
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Pomieszczenie biurowe Usuwać
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10 obiektów total found
Pomieszczenie biurowe 990 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 990 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 990 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w uprzywilejowanym centrum Barcelony.Środowisko:pomn…
$2,78M
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Pomieszczenie biurowe 110 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 110 m²
Na sprzeda? lokali komercyjnych z najemca w dzielnicy mieszkalnej w Barcelonie. Środowisko:g…
$549,765
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Pomieszczenie biurowe 45 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 45 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 45 m²
Przedmieścia handlowe na sprzedaż z najemcą w prestiżowej dzielnicy Hamilton Barcelona.Środo…
$243,054
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TekceTekce
Pomieszczenie biurowe 256 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 256 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż lokali handlowych z najemcą w Barcelonie. Środowisko:powiat mieszany profil: mie…
$439,812
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Pomieszczenie biurowe 91 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 91 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 91 m²
Reklama z najemcą w nowoczesnym obszarze Barcelony.Środowisko:Szpital uniwersytecki i zabyte…
$260,415
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Pomieszczenie biurowe 130 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 130 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 130 m²
lokale handlowe na sprzedaż w uprzywilejowanym obszarze centralnym o wysokim poziomie ruchu …
$577,542
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Pomieszczenie biurowe 800 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 800 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 800 m²
Biuro na sprzedaż w nowoczesnej dzielnicy Barcelony.Środowisko:szpital uniwersytecki i ważną…
$1,74M
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Pomieszczenie biurowe 697 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 697 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 697 m²
Na sprzedaż lokale handlowe z wiarygodnym najemcą w centrum Barcelony.Środowisko:obszar mies…
$2,75M
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Pomieszczenie biurowe 1 889 m² w Barcelona, Hiszpania
Pomieszczenie biurowe 1 889 m²
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 1 889 m²
Przedmieścia handlowe w uprzywilejowanej okolicy miasta.Otoczenia:największy stadion w Europ…
$6,13M
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Commercial premises, banc Sabadell w Barcelona, Hiszpania
Commercial premises, banc Sabadell
Barcelona, Hiszpania
Powierzchnia 561 m²
Commercial premises with a tenant - one of the most important Spanish bancs Sabadell, the fi…
Cena na zgłoszenie
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