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Domy z basenem na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

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Marbella
1041
Malaga
168
Sevilla
684
Dos Hermanas
682
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118 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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Willa 8 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 606 m²
Niezwykła nowo wybudowana willa z prywatnym basenem, zachwycającym widokiem i uroczym ogrode…
$4,22M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem i niesamowitym widokiem na morze, położona w ekskluzywny…
$1,98M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa typu superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, spa i ws…
$1,45M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 329 m²
Elitarna willa z przestronną przestrzenią mieszkalną, basenem, niesamowitym widokiem na morz…
$3,49M
VAT
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Willa 5 pokojów w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 1
Ogromna, luksusowa willa położona na terenie ośrodka golfowego z dużym tarasem i luksusowymi…
$1,10M
VAT
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Willa 7 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 423 m²
Gotowa na klucz wysoka luksusowa willa z basenem bez krawędzi, dużymi tarasami, widokiem na …
$1,04M
VAT
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Willa 11 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 11 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Imponująca willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, salą kinową i wspania…
$5,59M
VAT
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Willa 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa przy plaży z tarasem na dachu, prywatnym ogrodem i udogodnieniami wellness z…
$556,896
VAT
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Willa 9 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 182 m²
Ogromna, ekskluzywna, gotowa willa z basenem, dużym ogrodem i strefą spa położoną w ekskluzy…
$7,84M
VAT
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 696 m²
Casa Cazorla to luksusowa willa modern-design zbudowana z charakterystyczną jakością Casas F…
$6,82M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 256 m²
Podwyższony dom szeregowy z przestronnymi tarasami i basenem, położony w ośrodku golfowym, z…
$734,309
VAT
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 452 m²
Liczba kondygnacji 2
Niezwykła willa z prywatnym basenem bez krawędzi i widokiem na morze w ekskluzywnej dzielnic…
$1,64M
VAT
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 925 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna, luksusowa, nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi i widokiem na morze, p…
$3,61M
VAT
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 889 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywna willa z dużym ogrodem, basenem, piwnicą i dużym tarasem na dachu z niesamowitym …
$3,06M
VAT
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Willa 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 182 m²
Luksusowa willa z prywatnym basenem, tarasem i niesamowitym widokiem na morze w niezwykle wy…
$1,28M
VAT
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 586 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna wysokiej klasy willa z tarasami, wspaniałym widokiem na morze, prywatnym basenem…
$1,98M
VAT
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$769,821
VAT
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Willa 12 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 12 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 058 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej klasy ultra luksusowa ogromna willa z dużymi tarasami i ogrodem, panoramicznym wido…
$8,80M
VAT
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 616 m²
Pobudka do panoramicznych widoki na morze, naturalne światło i pełna prywatność w jednym z n…
$7,55M
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 186 m²
Fantastyczny szeregowiec na rogu z w pełni wyposażoną kuchnią, dużymi tarasami, prywatnym ga…
$682,369
VAT
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Willa 5 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 201 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna kamienica ze wspólnym basenem bez krawędzi, dużymi tarasami , prywatnym ogrodem i…
$1,07M
VAT
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Willa 9 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 837 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy przestronna elitarna willa z basenem xxl infinity i niesamowitym widokiem na …
$4,13M
VAT
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Typy nieruchomości w Andaluzja.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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