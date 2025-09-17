Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Granada
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Granada, Hiszpania

Almunecar
6
10 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Stylowe Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze w La Herradura, Granada La Herradura to urok…
$1,62M
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille przy Plaży z Niezakłóconymi Widokami w Almuñecar Ta nowa inwestycja położona jest w Al…
$2,13M
Zostaw prośbę
Willa w Calahonda, Hiszpania
Willa
Calahonda, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Duża, wysokiej jakości, klasyczna willa w doskonałym stanie, położona w bardzo spokojnej oko…
$2,95M
Zostaw prośbę
Tut TravelTut Travel
Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$468,807
Zostaw prośbę
Willa w Caniles, Hiszpania
Willa
Caniles, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 432 m²
Luxurious luxury villa with jacuzzi located in Spain on the island of Ibiza, near the coast …
$3,27M
Zostaw prośbę
Willa w Caniles, Hiszpania
Willa
Caniles, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 431 m²
Stylish villa in Ibiza with sea views and private pool 16 x 5 meters. Just 20 minutes walk t…
$2,52M
Zostaw prośbę
Century 21Century 21
Willa 6 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Willa z Prywatnymi Basenami w Almuñécar, Granada Almuñécar to nadmorska miejscow…
$2,52M
Zostaw prośbę
Willa w Caniles, Hiszpania
Willa
Caniles, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
New modern villa on the Spanish island of Ibiza, in a quiet area close to Cala Llonga beach.…
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Willa z Prywatnymi Basenami w Almuñécar, Granada Almuñécar to nadmorska miejscow…
$2,22M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Willa z Prywatnymi Basenami w Almuñécar, Granada Almuñécar to nadmorska miejscow…
$3,75M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Granada.

wille

Parametry nieruchomości w Granada, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się