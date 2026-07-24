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Domy na sprzedaż w Torrox, Hiszpania

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19 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 4 łóżko · 5 wanna · 450 m ² zbudowany. Przeds…
$2,05M
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Dom 5 pokojów w Torrox, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 5 łóżko · 4 wanna · 480 m ² zbudowany. Przeds…
$785,517
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Dom 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 435 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 4 łóżko · 6 wanna · 435 m ² zbudowany. Przeds…
$3,07M
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LDV InvestLDV Invest
Dom 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 2 wanna · 115 m ² zbudowany. Przedstawio…
$307,376
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Dom 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 1 wanna · 95 m ² zbudowany. Przedstawion…
$278,916
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Dom 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 3 wanna · 280 m ² zbudowany. Przedstawio…
$836,747
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Willa z 4 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 4 łóżko · 3 wanna · 140 m ² zbudowany. Przeds…
$495,217
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Dom 5 pokojów w Torrox, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Willa z 5 sypialniami na sprzedaż w San Roque. 5 łóżko · 4 wanna · 480 m ² zbudowany. Przeds…
$762,749
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Dom 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Trzypokojowy dom na sprzedaż w San Roque. 3 łóżko · 2 wanna · 160 m ² zbudowany. Przedstawio…
$352,914
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bungalow w Los Llanos, Hiszpania
Bungalow
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$370,666
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Bliźniak 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 3
Nowoczesne Apartamenty Zaledwie Kilka Kroków od Plaży w Los Llanos, Torrox Los Llanos to pos…
$579,428
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Bungalow w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Bungalow
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 165 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$488,073
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Ekskluzywne Domy Szeregowe z Tarasami i Widokiem na Morze w Torrox Costa Torrox Costa słynie…
$401,676
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Bungalow w Los Llanos, Hiszpania
Bungalow
Los Llanos, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w El Morca, Torrox Costa, oferuje 112 luksusowych ap…
$415,524
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Torrox, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Gotowy do Zamieszkania Dom Szeregowy z 2 Sypialniami i Dużym Tarasem w Torrox, Málaga Położo…
$227,661
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Bungalow w Torrox, Hiszpania
Bungalow
Torrox, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Jest to ekskluzywny kompleks 58 apartamentów i penthouses na Costa del Sol, położony w prest…
$620,829
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Bungalow w Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Bungalow
Castillo Bajo Conejito, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 137 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny na Costa del Sol oferuje 1, 2 i 3 pokojowe apartamenty z…
$370,470
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