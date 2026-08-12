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Domy nad morzem na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

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Marbella
1041
Malaga
168
Sevilla
684
Dos Hermanas
682
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178 obiektów total found
Willa 10 pokojów w Benalmadena, Hiszpania
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Willa 10 pokojów
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 10
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Unikalny 500m3 zbudować oddzielną willę na sprzedaż z basenem i kinomanią, w odosobnionym ob…
$2,08M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,88M
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LDV InvestLDV Invest
Bliźniak 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,98M
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Willa 6 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 505 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Morze w Popularnej Dzielnicy w Fuengiroli Ten wyjątkowy projekt w budowi…
$3,42M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Willa 7 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 259 m²
Nowoczesne Wille Otoczone Naturą w Benahavís Benahavís to jedno z najbardziej pożądanych mie…
$13,03M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 207 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa z dużym basenem bez granic możliwości i niesamowitym widokiem na morze, otoc…
$1,15M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 341 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille przy Polu Golfowym z Malowniczymi Widokami na Morze w Esteponie Ten nowy projekt znajd…
$1,79M
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 236 m²
Luksusowa willa z dużym basenem, ogrodem i widokiem na morze położona w ośrodku golfowym w p…
$1,19M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Rezydencja 18 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Rezydencja 18 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 18
Sypialnie 15
Liczba łazienek 15
Powierzchnia 1 269 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze z Licencją Turystyczną i Doskonałą Lokalizacją w Benahavis Willa z…
$16,33M
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Willa 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy designerska willa z dużym basenem, ogrodem i pięknym widokiem na morze, położ…
$1,72M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 264 m²
Wspaniała willa z prywatnym basenem i niesamowitym widokiem na morze, położona w ekskluzywny…
$1,98M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$489,545
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Willa 6 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 917 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,50M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Domy z Widokiem na Morze w Kompleksie w Stylu Kurortowym w Manilva, Malaga Manilva cieszy si…
$467,947
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa typu superior z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, siłownią, spa i ws…
$1,45M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 8 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 633 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa wysokiej klasy z dużym tarasem, prywatnym basenem, siłownią, salą kinową, sp…
$3,91M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 329 m²
Elitarna willa z przestronną przestrzenią mieszkalną, basenem, niesamowitym widokiem na morz…
$3,49M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 546 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$6,51M
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 701 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$12,78M
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Willa 11 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 11 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 11
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 275 m²
Liczba kondygnacji 2
Imponująca willa z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem, ogrodem, salą kinową i wspania…
$5,59M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 6 pokojów w Benahavis, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Benahavis, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa przy Polu Golfowym z Widokiem na Morze i Basenem w Benahavís Położona w jednej z najba…
$4,93M
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Willa 4 pokoi w Pulpi, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Pulpi, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 253 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa przy plaży z tarasem na dachu, prywatnym ogrodem i udogodnieniami wellness z…
$556,896
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Dom 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 362 m²
Liczba kondygnacji 2
Nieruchomości z Panoramicznym Widokiem na Morze w Estepona Nieruchomości znajdują się w Este…
$969,804
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Willa 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Popularnej Dzielnicy Turystycznej w Maladze, Fuengirola Wolnostojące wille znajdują …
$4,60M
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Willa 5 pokojów w Ojen, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ojen, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 892 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Prywatnymi Basenami w Kompleksie o Wysokich Standardach w Ojén Ojén to region położo…
$5,27M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Typy nieruchomości w Andaluzja.

wille
domy wolnostojące
bungalow
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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