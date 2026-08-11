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Domy na sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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wille
17
szeregowcy
6
31 obiekt total found
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 825 m²
Pobudka nad Morzem Śródziemnym w La Reserva de Sotogrande, gdzie panoramiczne widoki, ochron…
$16,07M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
A sanctuary where architecture and nature merge in perfect harmonyLocated in the prestigious…
$14,50M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
A Super Modern Masterpiece in Altos de Valderrama,Villa Stern, an ultra-modern architectural…
$5,87M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 041 m²
Villa Noon: design cutting- edge, zrównoważony luksus i uprzywilejowane ustawienie w La Rese…
$14,80M
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Willa 7 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 7 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Pole Golfowe oraz Zerowym Zużyciem Energii w Sotogrande Ta inwes…
$11,41M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 194 m²
Liczba kondygnacji 2
Bogata kamienica położona na polu golfowym z dużym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem w ot…
$582,172
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w San Roque, Hiszpania
Willa 9 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 544 m²
Liczba kondygnacji 2
Innowacyjna Willa o Zerowym Zużyciu Energii na Terenie Prestiżowego Sotogrande, San Roque Te…
$10,21M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa kamienica na polu golfowym z przestronnym ogrodem, tarasami i wspólnym basenem wśr…
$803,549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 742 m²
Villa Oak to nowo wybudowany dom położony w ekskluzywnej Altos de Valderrama, Sotogrande, za…
$10,02M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Discover Villa Oak, an extraordinary retreat where architectural brilliance harmonizes with …
$10,21M
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Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556,584
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 2 087 m²
Villa HALO to wyjątkowa luksusowa willa w La Reserva de Sotogrande, jednej z najbardziej eks…
$11,16M
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Dom 8 pokojów w San Roque, Hiszpania
Dom 8 pokojów
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 2 800 m²
Położony w ekskluzywnej i słynnej dzielnicy Sotogrande w Costa del Sol, ta przełomowa willa …
$13,31M
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Szeregowiec 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowo Wybudowane Domy w San Roque Cádiz w Pobliżu Pól Golfowych Domy na sprzedaż znajdują się…
$768,326
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Located in the prestigious La Reserva de Sotogrande, Villa Halo represents the peak of susta…
$10,21M
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Bliźniak 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$754,052
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 12
This fantastic and very modern villa located in Lower Sotogrande offers so many features tha…
$4,75M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Zamknięty kompleks bezpieczeństwa składa się z 27 luksusowych willi z 3, 4 lub 5 sypialniami…
$476,384
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Dom 5 pokojów w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Te domy mają spektakularne widoki na Morze Śródziemne i pagórkowate, zalesione wzgórza połud…
$1,37M
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Dom 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Dom 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
PIĘKNA WILLA W STYLU ANDALUZJI Z ZACHWYCAJĄCYMI WIDOKAMI NA MORZE, DUŻYM BASENEM I PRYWATNYM…
$795,143
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Szeregowiec w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Se vende un chalet adosado en Sotogrande con vistas al mar.  Tiene dos plantas con dos dormi…
$270,103
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
WILLA NA SPRZEDAŻ Z WYJĄTKOWYM PROJEKTEM W SOTOGRANDE OBSZAR DZIAŁKI: 2872 m2. Współczesny …
$3,70M
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Dom 4 pokoi w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Całkowita powierzchnia: 286,41 m², rozłożona następująco: 207,65 m² na parterze 44,20 m² na…
$1,16M
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Dom 4 pokoi w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
To najnowszy projekt serii wyróżniających się inwestycji i urbanizacji nieruchomości stworzo…
$4,06M
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Szeregowiec w San Roque, Hiszpania
Szeregowiec
San Roque, Hiszpania
Powierzchnia 179 m²
New Development: Prices from € 410,000 to € 1,356,000. [Beds: 2 - 5] [Baths: 3 - 6] [Built s…
$405,789
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Dom 6 pokojów w Torreguadiaro, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Torreguadiaro, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Piekna Willa w Sotogrande , idealna dla spokojnego i relaksacyjnego stylu życia, ale jednocz…
$1,31M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 3 sypialnie, 3 łazienki, wybudowany 286 m², o…
$799,867
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Un manto de árboles envuelve el terreno donde se alza ECO villas, creando una perfecta conex…
$1,85M
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Willa w San Roque, Hiszpania
Willa
San Roque, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 308 m²
Niepokalana i imponująca, nowoczesna wolnostojąca willa z niepowtarzalnym i panoramicznym wi…
$6,29M
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Willa w Guadiaro, Hiszpania
Willa
Guadiaro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Wolnostojąca willa, Sotogrande, Costa del Sol. 5 sypialni, 5 łazienek, wybudowany 1600 m², t…
$8,00M
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