Larnakas tis Lapithiou, Cypr Północny

od €162,236

65–110 m² 3

Poddaj się: 2025

ID PROJEKTU: CP-790 WARUNKI PŁATNOŚCI: 35% zaliczki i pozostała kwota w ratach bez dopłat do momentu przekazania projektu. LOCATİON: Cypr / Kyrenia / Lapta Odległość od morza -300M Odległość do Lefkoşa - 45 km Lotnisko Ercan – 25 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 50 m ² - 140 000 GBP 2 + 1 - 75 m ² - 170 000 GBP 3 + 1 - 100 m ² - 210 000 GBP HARMONOGRAM: Data zakończenia: kwiecień 2025 r UDOGODNIENIA: Odkryte baseny Parking na zewnątrz Gaerden O CYPRZE PÓŁNOCNYM: Kyrenia, jedno z wyjątkowych miast na Cyprze, jest miastem rozwiniętym. Girne jest domem dla wielu pięciogwiazdkowych hoteli i międzynarodowych uniwersytetów. Region Lapta w Girne, słynący z plaż i hoteli, ma wiele piaszczystych plaż i dobrze rozwinięte udogodnienia. Lapta znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od centrum miasta Girne, a także minibusy od Lapta do KyreniaCity Center. W regionie znajdują się na ogół budynki dwu- lub trzypiętrowe. Lapta jest jednym z regionów, w których inwestorzy zagraniczni żyją intensywnie.