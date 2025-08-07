Mieszkanie w nowym budynku NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

O Projekcie:

Świetna okazja inwestycyjna – Dedeman Suites & Residences to w pełni umeblowany kompleks apartamentów położony przy samej plaży w Güzelyurt, Cypr Północny, zarządzany przez największą turecką sieć hotelową. Dzięki tureckiemu tytułowi własności, udogodnieniom w stylu kurortu oraz 85% zaawansowaniu budowy, projekt ten stanowi doskonałą inwestycję łączącą hotelarstwo, wellness i dochód z wynajmu.

Najważniejsze informacje:

Zarządzany przez największą turecką sieć hotelową – Dedeman

Turecki tytuł własności – dostępny dla zagranicznych nabywców

W pełni umeblowane jednostki z wyposażeniem zgodnym z normami hotelowymi

85% budowy zostało już ukończone

Lokalizacja przy samej plaży z infrastrukturą zdrowotną, turystyczną i wellness

Dostępne typy apartamentów:

Rezydencje w stylu hotelowym przeznaczone zarówno do własnego użytku, jak i pod wynajem:

Apartament z 1 sypialnią

Apartament z 2 sypialniami

Lokalizacja – Najważniejsze punkty:

Bezpośredni dostęp do morza i doskonała lokalizacja względem najważniejszych miejsc w regionie:

Bezpośrednio przy plaży

10 minut do Güzelyurt

15 minut do Lefke / przejścia granicznego

30 minut do Nikozji (Lefkosa)

50 minut do Kyrenii (Girne)

Udogodnienia:

Kompleks typu resort z bogatą ofertą usług wellness, zdrowotnych i wypoczynkowych:

Prywatne, zadbane plaże

Ogrzewane baseny kryte i odkryte

Centrum spa i wellness, klinika estetyczna, centrum anty-aging

Restauracje, marina i sporty wodne

Ogrody krajobrazowe i strefy medycyny wellness

Joga, siłownia, kriosauna, programy detoksykacji, opieka nad cukrzycą i więcej

Opieka domowa: konsultacje medyczne, in vitro, fizjoterapia, opieka nad dziećmi

Opcje płatności:

Wnieś 50% wartości jako zaliczkę, a pozostałe 50% zapłać w nieoprocentowanych ratach do czerwca 2026 r.

Elastyczny harmonogram spłat – co 3 lub 6 miesięcy.

Dostępne finansowanie bankowe.

O Nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami z całego świata.