Mieszkanie w nowym budynku NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

O Projekcie:
Świetna okazja inwestycyjna – Dedeman Suites & Residences to w pełni umeblowany kompleks apartamentów położony przy samej plaży w Güzelyurt, Cypr Północny, zarządzany przez największą turecką sieć hotelową. Dzięki tureckiemu tytułowi własności, udogodnieniom w stylu kurortu oraz 85% zaawansowaniu budowy, projekt ten stanowi doskonałą inwestycję łączącą hotelarstwo, wellness i dochód z wynajmu.
Najważniejsze informacje:
Zarządzany przez największą turecką sieć hotelową – Dedeman
Turecki tytuł własności – dostępny dla zagranicznych nabywców
W pełni umeblowane jednostki z wyposażeniem zgodnym z normami hotelowymi
85% budowy zostało już ukończone
Lokalizacja przy samej plaży z infrastrukturą zdrowotną, turystyczną i wellness
Dostępne typy apartamentów:
Rezydencje w stylu hotelowym przeznaczone zarówno do własnego użytku, jak i pod wynajem:
Apartament z 1 sypialnią
Apartament z 2 sypialniami
Lokalizacja – Najważniejsze punkty:
Bezpośredni dostęp do morza i doskonała lokalizacja względem najważniejszych miejsc w regionie:
Bezpośrednio przy plaży
10 minut do Güzelyurt
15 minut do Lefke / przejścia granicznego
30 minut do Nikozji (Lefkosa)
50 minut do Kyrenii (Girne)
Udogodnienia:
Kompleks typu resort z bogatą ofertą usług wellness, zdrowotnych i wypoczynkowych:
Prywatne, zadbane plaże
Ogrzewane baseny kryte i odkryte
Centrum spa i wellness, klinika estetyczna, centrum anty-aging
Restauracje, marina i sporty wodne
Ogrody krajobrazowe i strefy medycyny wellness
Joga, siłownia, kriosauna, programy detoksykacji, opieka nad cukrzycą i więcej
Opieka domowa: konsultacje medyczne, in vitro, fizjoterapia, opieka nad dziećmi
Opcje płatności:
Wnieś 50% wartości jako zaliczkę, a pozostałe 50% zapłać w nieoprocentowanych ratach do czerwca 2026 r.
Elastyczny harmonogram spłat – co 3 lub 6 miesięcy.
Dostępne finansowanie bankowe.
O Nas:
DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami z całego świata.