  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Guzelyurt Belediyesi
  4. Mieszkanie w nowym budynku NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Mieszkanie w nowym budynku NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront

Morphou, Cypr Północny
od
$202,704
;
16
Zostawić wniosek
Adres Adres
Opcje Opcje
Opis Opis
Mieszkania Mieszkania
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27347
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Güzelyurt District
  • Miasto
    Guzelyurt Belediyesi
  • Miasteczko
    Morphou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

O Projekcie:

Świetna okazja inwestycyjna – Dedeman Suites & Residences to w pełni umeblowany kompleks apartamentów położony przy samej plaży w Güzelyurt, Cypr Północny, zarządzany przez największą turecką sieć hotelową. Dzięki tureckiemu tytułowi własności, udogodnieniom w stylu kurortu oraz 85% zaawansowaniu budowy, projekt ten stanowi doskonałą inwestycję łączącą hotelarstwo, wellness i dochód z wynajmu.

Najważniejsze informacje:

  • Zarządzany przez największą turecką sieć hotelową – Dedeman

  • Turecki tytuł własności – dostępny dla zagranicznych nabywców

  • W pełni umeblowane jednostki z wyposażeniem zgodnym z normami hotelowymi

  • 85% budowy zostało już ukończone

  • Lokalizacja przy samej plaży z infrastrukturą zdrowotną, turystyczną i wellness

Dostępne typy apartamentów:

Rezydencje w stylu hotelowym przeznaczone zarówno do własnego użytku, jak i pod wynajem:

  • Apartament z 1 sypialnią

  • Apartament z 2 sypialniami

Lokalizacja – Najważniejsze punkty:

Bezpośredni dostęp do morza i doskonała lokalizacja względem najważniejszych miejsc w regionie:

  • Bezpośrednio przy plaży

  • 10 minut do Güzelyurt

  • 15 minut do Lefke / przejścia granicznego

  • 30 minut do Nikozji (Lefkosa)

  • 50 minut do Kyrenii (Girne)

Udogodnienia:

Kompleks typu resort z bogatą ofertą usług wellness, zdrowotnych i wypoczynkowych:

  • Prywatne, zadbane plaże

  • Ogrzewane baseny kryte i odkryte

  • Centrum spa i wellness, klinika estetyczna, centrum anty-aging

  • Restauracje, marina i sporty wodne

  • Ogrody krajobrazowe i strefy medycyny wellness

  • Joga, siłownia, kriosauna, programy detoksykacji, opieka nad cukrzycą i więcej

  • Opieka domowa: konsultacje medyczne, in vitro, fizjoterapia, opieka nad dziećmi

Opcje płatności:

Wnieś 50% wartości jako zaliczkę, a pozostałe 50% zapłać w nieoprocentowanych ratach do czerwca 2026 r.
Elastyczny harmonogram spłat – co 3 lub 6 miesięcy.
Dostępne finansowanie bankowe.

O Nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie ze sprawdzonymi deweloperami z całego świata.

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 61.0
Cena za m², USD 3,323
Cena mieszkania, USD 202,704
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 104.0
Cena za m², USD 4,075
Cena mieszkania, USD 423,759

Lokalizacja na mapie

Morphou, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy OTUKEN PROJECT
Spathariko, Cypr Północny
od
$186,445
Dzielnica mieszkaniowa Hilly Elm
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$158,064
Dzielnica mieszkaniowa Sky Deluxia Life
Trikomo, Cypr Północny
od
$150,085
Zespół mieszkaniowy AQUALINA RESIDENCE - Unikalnyy Kurortnyy kompleks
Vasilia, Cypr Północny
od
$245,211
Dzielnica mieszkaniowa Eden Garden
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$124,754
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku NCP-174 A great investment opportunity - Dedeman Suites & Residences is a seafront
Morphou, Cypr Północny
od
$202,704
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Zespół mieszkaniowy Elysium II
Spathariko, Cypr Północny
od
$218,488
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
ELIZJA II to nowoczesny kompleks mieszkaniowy o rozległej infrastrukturze, w tym rozrywki dla dzieci i dorosłych, a także obiektów o znaczeniu technicznym.Kompleks położony jest 600 metrów od morza w obszarze Long Beach, który jest doskonałym miejscem na spokojne życie i relaks. Iskele, Long…
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Apartamentowiec NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy
Apartamentowiec NCP-136 Natulux is a luxury project in Küçük Erenköy
Akanthou, Cypr Północny
od
$248,649
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 87–624 m²
4 obiekty nieruchomości 4
O projekcie: Natulux to luksusowa inwestycja w Küçük Erenköy (Tatlısu), położona bezpośrednio przy plaży. Oferuje wille i apartamenty z panoramicznym widokiem na morze (270°) oraz nowoczesnymi udogodnieniami — idealne miejsce do życia na północnym wybrzeżu Cypru. Najważniejsze cechy: …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
87.0
249,366
Mieszkanie 2 pokoi
133.0
368,222
Willa
624.0
3,03M
Agencja
Properties and partners
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Dzielnica mieszkaniowa Malibu
Akanthou, Cypr Północny
od
$183,585
Rok realizacji 2024
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się