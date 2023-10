Aphrodite Wellness

Iskele (Trikomo), Cypr Północny

od €119,192

64 m² 1

Poddaj się: 2023

ID: CP-701 LOCATİON: Cypr / Long Beach – Odległość od morza -300M – Odległość do Lefkoşa - 70 km – Lotnisko Ercan – 45 km DOSTĘPNE RODZAJE APARTAMENTÓW: 1 + 1 - 62 m2 HARMONOGRAM: Data zakończenia: Gotowy do ruchu UDOGODNIENIA: Transfer z plaży Wejście do parkingu podziemnego Multi ur oseS ort Court Strefa grillowa Kinder Garden Obszar siłowni na zewnątrz Wielofunkcyjny grad Kino Obszar poduszki zewnętrznej Bar przy basenie Sąd piłkarski Plac zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu Aqua Park Podziemne wejście parkingowe Kryty basen turecki Hamam Sauna - Spa i masaż Warunki płatności: Kup wymarzoną nieruchomość w łatwych i wygodnych ratach do 42 miesięcy i przenieś się do swojej nieruchomości już na rok przed spłatą rat Regularnie organizujemy wycieczki widokowe, w których oferujemy dwudniowy pobyt, posiłki i transfery z lotniska i odwiedź wszystkie interesujące Cię nieruchomości. ( Oczywiście bez zobowiązań i bezpłatnie ) Skontaktuj się z nami i zarejestruj się na następną wycieczkę! O Cyprze: Na wschodzie Cypru Północnego najpiękniejsze krystaliczne wody Morza Śródziemnego, miasta Iskele i dziewicze naturalne piękno, zabytki kultury i historii z pierwszych wieków służą jako skansen. Dzięki ciepłemu klimatowi ta pogoda oferuje spokojne i szczęśliwe życie. Przyjaźni mieszkańcy Morza Śródziemnego, zdrowa kuchnia śródziemnomorska, uniwersytety, działalność kulturalna, możliwości inwestycyjne i niesamowite naturalne piękno witają w tych miastach.