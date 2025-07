Mieszkanie w nowym budynku NCP-138 Four Seasons Life III is a beachfront residential development in Iskele

O projekcie:

Four Seasons Life III to nadmorski kompleks mieszkaniowy w Iskele, łączący luksus, spokój i wygodę w stylu kurortu. Mieszkańcy mają dostęp do wszystkich udogodnień poprzednich etapów.

Najważniejsze informacje:

Prywatny dostęp do plaży

Pełen dostęp do FSL I & II

Udogodnienia 5★: spa, joga, fitness, baseny

Zielone parki i ścieżki rowerowe

Concierge, ochrona i smart home

Deweloper: Four Vision Development (Döveç, Noyanlar, Recaioğlu, Tunal)

Dostępne typy mieszkań:

Nowoczesne apartamenty:

Aqua Shell (2+1)

Sea Swan (2+1)

Sea Star (2+1)

Sea Storm (1+1, 1+1 Loft)

Sea Breeze (Studio, 1+1 Loft)

Sea Stone (Studio, 1+1 Loft)

Metraże:

Studio od 41 m² (35 mieszkanie + 6 balkon)

1+1 od 74 m² (54 + 20 balkon)

1+1 Loft od 57 m² (53 + 4 balkon)

2+1 od 117 m² (81 + 63 balkon)

Lokalizacja:

Bezpośrednio przy plaży

500 m do sklepu

3,7 km do banku

12,5 km do szpitala i galerii

15,2 km do uniwersytetu

48 km do lotniska Ercan

15 min do Famagusty

40 min do Ercan

45 min do Nikozji

55 min do lotniska w Larnace

Udogodnienia:

Basen z wodą morską, bar przy wodospadzie

Spa, sauna, joga

Siłownia i boiska sportowe

Plac zabaw i parki

Amfiteatr i strefy wydarzeń

Ścieżki spacerowe i rowerowe

Ładowarki dla aut elektrycznych

Ochrona, concierge, systemy smart

Plan płatności:

Rezerwacja £3.000, 35% w ciągu miesiąca, 45% do odbioru kluczy (grudzień 2025), 20% po odbiorze w 12 ratach (do grudnia 2026).

O nas:

DevoDirect – Twoje bezpośrednie połączenie z deweloperami na całym świecie.