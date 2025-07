Kompleks mieszkalny Park Rest Resort

Park Rest Resort to kompleks położony na zachodnim wybrzeżu północnego Cypru, w mieście Lefke.

Lefke to miasto i gmina na północnym Cyprze, położone w pobliżu Zatoki Morfu. Lefke jest znany ze swoich kopalń cytrusów i miedzi. Lefka posiada wiele historycznych domów zbudowanych w cypryjskim stylu architektonicznym. Większość z tych domów została wybudowana w latach 1900-1930, a chociaż są one głównie w stylu ottomanskim, to posiadają również elementy architektury greckiej, takie jak kolumny jonowe.

W pobliżu udogodnienia i dostępność:

Parcrest Beach Club: Ciesz się morzem i słońcem z dostępem do prywatnej plaży, relaks z orzeźwiającymi koktajlami.

Grand Market: Supermarket z szeroką gamą produktów, gdzie można znaleźć wszystko, czego potrzebujesz na każdy dzień.

Lokalny Bazaar: Możliwość odkrycia unikalnych rękopisów i pamiątek charakterystycznych dla regionu.

Elite Royal Hotel & Casino: Niezapomniany pobyt w luksusowym hotelu i kasynie.

Azure Resort & Spa: Relaks z zabiegów spa, masaże i usługi wellness.

Parcrest Aqua Park: Park wodny i rozrywka dla całej rodziny.

Wyspa Marina: Eleganckie restauracje i kawiarnie z widokiem na przystani jachtu.

Nadmorska restauracja Fine Dinning: Unikalne doświadczenie gastronomiczne nad morzem.

Rodzaje apartamentów (łącznie 247):

1 + 0

1 + 1

2 + 1

66km do centrum Girne

6 km do Uniwersytetu Europejskiego

linia brzegowa

77 km do lotniska Ercan

Infrastruktura kompleksu: