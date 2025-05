Lefkosa Turk Belediyesi, Cypr Północny

NOWY PROJEKT DLA BICH LONG IN THE HANK?!! Rozpoczęcie nowego projektu: « DIMOND 2 », jest to kontynuacja 5-gwiazdkowego kompleksu « DAMIN » z bezpośrednim widokiem na morze, 250 metrów od plaży i nowoczesnym układem apartamentów. ?TYP OBIEKTÓW: ▫ 知Apartamenty-gabinety ▫ 武Apartamenty 1 + …