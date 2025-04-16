  1. Realting.com
  Czarnogóra
  Bijela
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi

Dzielnica mieszkaniowa Stan 37 m² na Prodaju – Bijela, Herceg Novi

Bijela, Czarnogóra
$104,217
ID: 28787
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Czarnogóra
  Okolica
    Herceg Novi Municipality
  Miasteczko
    Bijela

O kompleksie

U novom objektu u Bijeloj, na izuzetno mirnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u neposrednoj blizini, na prodaju je više stanova različite strukture. U ponudi su jednosobni, dvosobni i trosobni stanovi, kvadrature od 37 do 107 m2. Planiran je završetak radova u oktobru ove godine. Mogućnost kupovine parking, kao i garažnog parking mjesta.

Lokalizacja na mapie

Bijela, Czarnogóra
